ASTROLOGIA

Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

Uma semana de ajustes, revelações e decisões que redefinem seus próximos passos

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:00

Signos do zodíaco Crédito: Shutterstock

Entre reflexões naturais de fim de ano e um clima de reorganização emocional, esta semana funciona como um fechamento de ciclo. Pequenas pendências começam a se resolver, relações ganham novos contornos e a sensação de “voltar ao eixo” se torna mais evidente. Cada signo sente esse movimento à sua maneira, e todos percebem que algo finalmente se encaixa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Você começa a semana com mais criatividade e energia para retomar projetos que estavam parados. A motivação cresce e você se organiza melhor no meio da semana, conseguindo colocar prioridades em ordem. Conversas inspiradoras surgem, abrindo ideias novas e destravando bloqueios.

Dica cósmica: Coloque suas ideias no papel; você vai se surpreender com o quanto está pronto para recomeçar.

Touro: O início da semana traz uma necessidade gostosa de estar com quem você ama. Laços importantes se fortalecem e ajudam você a compreender melhor suas próprias escolhas. Mais adiante, a semana reforça sua habilidade de construir relações sólidas e enxergar o valor do que é estável.

Dica cósmica: Ouça o que o seu corpo e seus afetos estão te mostrando. Há respostas ali.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Gêmeos: Você entra na semana mais comunicativo e disposto a colaborar. As conversas fluem, as ideias se encaixam e você sente mais clareza para resolver o que estava solto. A vida social cresce e o clima no amor também fica mais leve.

Dica cósmica: Faça perguntas; o que você descobre agora te ajuda a definir rumos.

Câncer: Esta semana traz foco nas finanças e na forma como você organiza seus recursos. É um bom momento para revisar gastos, criar estratégias e estabelecer novos limites. Há oportunidade para amadurecer decisões e fortalecer sua disciplina.

Dica cósmica: Ajuste o que precisa ser ajustado agora para entrar no ano com mais leveza.

Leão: Você começa a semana radiante, com carisma em alta e disposição para retomar planos pessoais. A partir do meio da semana, ideias práticas surgem e você se sente mais produtivo. O final da semana favorece parcerias e trocas que nutrem sua criatividade.

Dica cósmica: Compartilhe suas boas ideias, alguém pode oferecer exatamente o que você precisava ouvir.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Virgem: A semana desperta um olhar mais crítico e organizado, mas também pede descanso. Você começa a entender melhor seus próximos passos e fortalece a relação consigo mesmo. Novos projetos ficam mais claros, e sua autoconfiança cresce.

Dica cósmica: Não subestime o poder dos pequenos ajustes diários. Eles te levam longe.

Libra: A semana começa leve e social, trazendo encontros agradáveis e conversas inspiradoras. No meio da semana, você volta-se mais para si, fortalecendo a autoestima. O final da semana entrega resultados e reconhecimentos que você merece.

Dica cósmica: Celebre suas próprias conquistas, você trabalhou para chegar aqui.

Escorpião: Você entra na semana com energia de liderança e destaque. Suas habilidades ficam mais visíveis, e pessoas ao redor passam a te procurar mais. Nos próximos dias, você sente o apoio do grupo e encontra espaço para descansar e recarregar.

Dica cósmica: Compartilhe sua experiência, ela inspira mais pessoas do que você imagina.

Sagitário: A semana reacende sua liberdade criativa. Propostas, ideias e projetos voltam a ganhar corpo e você consegue reorganizar metas. O final de semana favorece conexões que te ajudam a expandir horizontes.

Dica cósmica: Não ignore aquela vontade de retomar algo, ela é um sinal do seu próprio crescimento.

Capricórnio: A semana gira em torno da colaboração e da construção de algo maior. Você enxerga resultados de esforços passados e começa a consolidar conhecimentos. Nos próximos dias, o reconhecimento pode surgir de formas inesperadas.

Dica cósmica: Seja estratégico, mas também receptivo; boas oportunidades vêm de pessoas.

Aquário: A semana traz reflexões importantes sobre relações e sobre o que ainda te prende. Velhas histórias podem voltar à mente, mas isso serve para você entender o que já não faz mais sentido. No fim da semana, você se sente mais leve e confiante.

Dica cósmica: Feche portas internas para abrir caminhos reais.

Peixes: O início da semana te ajuda a planejar com mais clareza e aprender com experiências passadas. Você se sente mais preparado para assumir responsabilidades e equilibrar rotina e descanso. No final da semana, um clima de harmonia favorece o afeto.