Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (8) prometem sorte e prosperidade

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:35
Se você está planejando dar o primeiro passo em um projeto, resolver algo pendente ou até mesmo tentar a sorte na loteria, o universo está claramente jogando no seu time.
A energia desta segunda-feira, 8 de dezembro, favorece iniciativas sólidas, decisões estratégicas e começos que realmente criam raízes. É um dia forte para estruturar metas, organizar prioridades e colocar a vida em movimento.
Siga sua intuição e leve consigo os números que vibram com o seu signo. O universo está trabalhando a favor de novos começos.