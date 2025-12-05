LUTO

Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, o eterno Shang Tsung de 'Mortal Kombat', aos 75 anos

Artista morreu em casa, na Califórnia, cercado pela família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 14:58

O cinema perdeu um de seus rostos mais marcantes. Cary-Hiroyuki Tagawa, lembrado por gerações como o temido feiticeiro Shang Tsung em Mortal Kombat - O Filme (1995), morreu nesta quinta-feira (04), aos 75 anos. A confirmação veio da própria família, que informou à imprensa internacional que o ator não resistiu às complicações de um AVC.

Tagawa morreu em casa, em Santa Bárbara, na Califórnia, cercado pelos filhos. A notícia rapidamente mobilizou fãs e colegas de profissão, que lembraram o ator não apenas pelos papéis icônicos, mas pelo carisma e pela presença inesquecível nas telas.

Mesmo que você não saiba o nome de imediato, certamente já trombou com o rosto dele em alguma grande produção. Além de Mortal Kombat, Tagawa participou de Pearl Harbor (2001), estrelado por Ben Affleck, Kate Beckinsale e Josh Hartnett, e apareceu em séries populares como Star Trek: The Next Generation e Revenge.

Filho de militar, Cary viveu uma juventude cheia de mudanças pelos Estados Unidos. Mais tarde, se formou na University of Southern California e mergulhou de vez nas artes marciais, habilidade que seria decisiva para muitos de seus papéis no cinema.

A carreira dele é extensa: Tagawa integrou o elenco do clássico O Último Imperador (1987), vencedor de nove Oscars, incluindo Melhor Filme. Também atuou em 007 - Permissão para Matar (1989) e em Planeta dos Macacos (2001), reforçando sua presença em superproduções de peso.