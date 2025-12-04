Acesse sua conta
Rosalía confirma show único no Brasil em 2026; veja data e preços

Cantora espanhola traz a turnê de "Lux", seu álbum inspirado na música clássica

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 12:41

Rosalía Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rosalía finalmente confirmou o que muitos fãs brasileiros esperavam: ela vem ao Brasil em 2026. Mas já adianto, é melhor se preparar para disputar ingresso. A cantora fará apenas um show no país, no Rio de Janeiro, como parte da turnê de seu novo álbum, “Lux”.

A apresentação está marcada para 10 de agosto de 2026, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (04), e as vendas começam no dia 10 de dezembro, pelo site da Ticketmaster. Os valores completos ainda não foram divulgados, mas a faixa de preços deve ir de R$ 270 (meia-entrada) a R$ 860.

A nova fase de Rosalía

"Lux", lançado no início de novembro, marca uma virada na carreira da artista. Inspirado profundamente pela música clássica, o disco mostra uma Rosalía mais técnica, madura e ousada, sem medo de se afastar do pop convencional. São 18 faixas, três delas exclusivas das versões físicas do álbum (CD e vinil).

Formada em musicologia em Barcelona, ela abraçou de vez a estética erudita: arranjos grandiosos, clima catedrático e um mergulho quase acadêmico na sonoridade clássica. Nem todos os fãs entenderam a mudança, mas ninguém discorda da coragem da artista de reinventar o próprio caminho.

  • A passagem pelo Rio de Janeiro 

Antes mesmo do anúncio da turnê, Rosalía já havia causado alvoroço no Rio de Janeiro. Durante sua visita promocional, a cantora percorreu pontos turísticos, experimentou churrasco, tomou caipirinhas e ainda participou de uma audição exclusiva aos pés do Cristo Redentor, reunindo fãs e influenciadores.

Rosalía

Capa do álbum "Lux", de Rosalía por Divulgação
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
Capa do álbum "MOTOMAMI", de Rosalía por Divulgação
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
Rosalía por Reprodução/Redes Sociais
1 de 8
Capa do álbum "Lux", de Rosalía por Divulgação

  • Fãs reclamam da ausência de São Paulo

Nas redes sociais, porém, o clima é de insatisfação. A alegria pelo retorno da cantora ao país vem acompanhada de frustração: não há data em São Paulo (nem em outros estados brasileiros) e os fãs paulistas não deixaram isso passar despercebido.

Mesmo assim, a expectativa para o show no Rio é enorme. Se depender da promessa de Rosalía e da potência de "Lux", a apresentação deve ser uma das mais comentadas de 2026.

