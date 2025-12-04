Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Um dia marcado por sincronicidade, revelações e decisões que finalmente se encaixam

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 10:00

Signos e presente
Signos e presente Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quinta-feira, 4 de dezembro, traz um cenário de forte sincronia emocional e mental, revelando oportunidades que estavam escondidas atrás da rotina. Para quatro signos, essa mudança de percepção vem como recompensa: uma resposta, uma clareza, um reencontro ou uma confirmação que muda o ritmo dos próximos dias. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Imagem - 3 signos finalmente deixam a fase mais solitária do ano para trás a partir de hoje (4 de dezembro)

3 signos finalmente deixam a fase mais solitária do ano para trás a partir de hoje (4 de dezembro)

Imagem - Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Gêmeos:

A clareza chega de forma surpreendente. Uma notícia, mensagem ou conversa ilumina algo que estava confuso, e você finalmente entende qual o próximo passo natural. O alívio vem justamente por perceber que você estava mais preparado do que imaginava. O dia termina com energia renovada e um frescor mental raro.

Dica cósmica: confie mais no primeiro insight; hoje, ele está especialmente afiado.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Leão:

Relacionamentos e conexões sociais ganham nitidez. Você percebe quem realmente apoia seu crescimento e quem só ocupa espaço. Uma informação estratégica, ajuda inesperada ou convite oportuno abre um caminho que parecia encerrado. Sua força social se destaca e você volta a se sentir no lugar certo.

Dica cósmica: observe quem acende sua energia; essas pessoas são a chave do momento.

Características do signo de Leão

Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
Características do signo de Leão por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Leão por Reprodução

Virgem:

Metas e planos de longo prazo finalmente se organizam dentro de você. A sensação é de ordem interna: você enxerga o que vale foco e o que só dispersa. Um projeto ou decisão que estava travado começa a fluir com facilidade, como se a peça que faltava se encaixasse sozinha.

Dica cósmica: simplificar é o movimento que abre o caminho hoje.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Sagitário:

Vínculos afetivos e importantes conversas entram em destaque. Um diálogo sincero, encontro marcante ou troca emocional traz um esclarecimento que muda os rumos de uma relação. Você se sente mais alinhado com o que deseja cultivar, e alguém corresponde de forma madura e verdadeira.

Dica cósmica: fale com honestidade suave; essa combinação transforma tudo.

Características do signo de Sagitário

Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
Características do signo de Sagitário por Reprodução
1 de 9
Características do signo de Sagitário por Reprodução

Tags:

Signo Gêmeos Leão Virgem Sagitário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Intuição toca seu caminho e 4 signos recebem respostas que estavam esperando hoje (4 de dezembro)

Anjo da Intuição toca seu caminho e 4 signos recebem respostas que estavam esperando hoje (4 de dezembro)
Imagem - A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos
Imagem - Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição

Quem mais faturou no BBB 25? Lista mostra participantes que acumularam prêmios na edição

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?
02

O que é a 'pegada suicida do supino', que causou morte de homem em academia?

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
03

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
04

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)