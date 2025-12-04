ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Veja como pequenas atitudes podem transformar o andamento do seu dia

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:00

O dia nesta quinta-feira, 4 de dezembro, traz uma energia que mexe especialmente com vínculos, expectativas e pequenos ajustes no cotidiano. É um momento em que decisões simples têm impacto maior do que parecem, e relacionamentos pedem honestidade emocional. Para alguns signos, o amor pode trazer sensações misturadas; para outros, o foco será reorganizar a rotina e fortalecer o que já está funcionando. Confira o que cada signo sente e movimenta hoje, pela previsão do site "Your Tango".

Áries:

Pequenas mudanças na rotina aumentam energia e foco. Finanças ficam equilibradas com gastos moderados. Suas ideias começam a ganhar mais peso no trabalho. Em casa, oferecer apoio aos mais velhos fortalece vínculos. Viagens rápidas rendem bons momentos, mesmo com pequenos atrasos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro:

Reorganizar a vida financeira traz estabilidade a longo prazo. Sua percepção está mais afiada, ajudando em decisões profissionais e afetivas. No trabalho, manter credibilidade fortalece sua imagem. Uma viagem tranquila ajuda a aliviar tensões.

Cor da sorte: Azul Royal

Número da sorte: 8

Gêmeos:

Remédios caseiros aliviam incômodos leves. Economizar agora garante segurança depois. No trabalho, sua participação é valorizada. Em casa, orientar alguém mais jovem traz paz ao ambiente.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Câncer:

A determinação ajuda a retomar o ritmo físico que você deseja. Evite pressa para investir. No trabalho, sua firmeza e carisma impressionam. Em casa, guardar algumas emoções para si preserva sua tranquilidade.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão:

O cenário financeiro se expande com novas possibilidades de ganho. Pequenas alegrias deixam o corpo mais leve. No trabalho, você supera desafios com maturidade. Em casa, conversas sobre relacionamentos animam o ambiente.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Virgem:

O clima doméstico pede calma, já que pequenas tensões podem surgir. A saúde melhora aos poucos. Decisões financeiras ganham estabilidade. No trabalho, alguém mais experiente pode testar sua postura; mantenha firmeza.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 7

Libra:

Novas oportunidades profissionais se aproximam. As finanças podem apertar, mas você encontra soluções. Uma comemoração familiar traz leveza. Fotos e viagens rápidas animam o dia, caso o clima permita.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Escorpião:

Sua energia está mais alta e produtiva. Pagar parte de uma dívida renova sua confiança. No trabalho, seu lado criativo se destaca. Em família, um conselho simples traz clareza inesperada.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Sagitário:

Um dinheiro que estava parado finalmente chega, trazendo alívio. Transparência no trabalho evita ruídos. Em casa, paciência garante harmonia. Cuidados básicos tornam viagens mais seguras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

Capricórnio:

Surpresas financeiras podem surgir, mas você mantém a estabilidade com calma. Exercícios de introspecção fortalecem sua mente e corpo. No trabalho, decisões rápidas evitam perdas.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 3

Aquário:

Projetos criativos ganham visibilidade. Organizar gastos mantém tudo em ordem. Mudanças na alimentação beneficiam sua disposição. Conversas francas com familiares aproximam relações.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Peixes:

A estabilidade financeira cresce com escolhas seguras. Seu desempenho no trabalho chama atenção. A família vibra com conquistas de alguém próximo. Viagens inesperadas animam o dia.

Cor da sorte: Bordô