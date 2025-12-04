Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:00
O dia nesta quinta-feira, 4 de dezembro, traz uma energia que mexe especialmente com vínculos, expectativas e pequenos ajustes no cotidiano. É um momento em que decisões simples têm impacto maior do que parecem, e relacionamentos pedem honestidade emocional. Para alguns signos, o amor pode trazer sensações misturadas; para outros, o foco será reorganizar a rotina e fortalecer o que já está funcionando. Confira o que cada signo sente e movimenta hoje, pela previsão do site "Your Tango".
Áries:
Pequenas mudanças na rotina aumentam energia e foco. Finanças ficam equilibradas com gastos moderados. Suas ideias começam a ganhar mais peso no trabalho. Em casa, oferecer apoio aos mais velhos fortalece vínculos. Viagens rápidas rendem bons momentos, mesmo com pequenos atrasos.
Cor da sorte: Verde
Número da sorte: 5
Touro:
Reorganizar a vida financeira traz estabilidade a longo prazo. Sua percepção está mais afiada, ajudando em decisões profissionais e afetivas. No trabalho, manter credibilidade fortalece sua imagem. Uma viagem tranquila ajuda a aliviar tensões.
Cor da sorte: Azul Royal
Número da sorte: 8
Gêmeos:
Remédios caseiros aliviam incômodos leves. Economizar agora garante segurança depois. No trabalho, sua participação é valorizada. Em casa, orientar alguém mais jovem traz paz ao ambiente.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 2
Câncer:
A determinação ajuda a retomar o ritmo físico que você deseja. Evite pressa para investir. No trabalho, sua firmeza e carisma impressionam. Em casa, guardar algumas emoções para si preserva sua tranquilidade.
Cor da sorte: Creme
Número da sorte: 4
Leão:
O cenário financeiro se expande com novas possibilidades de ganho. Pequenas alegrias deixam o corpo mais leve. No trabalho, você supera desafios com maturidade. Em casa, conversas sobre relacionamentos animam o ambiente.
Cor da sorte: Magenta
Número da sorte: 1
Virgem:
O clima doméstico pede calma, já que pequenas tensões podem surgir. A saúde melhora aos poucos. Decisões financeiras ganham estabilidade. No trabalho, alguém mais experiente pode testar sua postura; mantenha firmeza.
Cor da sorte: Açafrão
Número da sorte: 7
Libra:
Novas oportunidades profissionais se aproximam. As finanças podem apertar, mas você encontra soluções. Uma comemoração familiar traz leveza. Fotos e viagens rápidas animam o dia, caso o clima permita.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 2
Escorpião:
Sua energia está mais alta e produtiva. Pagar parte de uma dívida renova sua confiança. No trabalho, seu lado criativo se destaca. Em família, um conselho simples traz clareza inesperada.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 22
Sagitário:
Um dinheiro que estava parado finalmente chega, trazendo alívio. Transparência no trabalho evita ruídos. Em casa, paciência garante harmonia. Cuidados básicos tornam viagens mais seguras.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 9
Capricórnio:
Surpresas financeiras podem surgir, mas você mantém a estabilidade com calma. Exercícios de introspecção fortalecem sua mente e corpo. No trabalho, decisões rápidas evitam perdas.
Cor da sorte: Pêssego
Número da sorte: 3
Aquário:
Projetos criativos ganham visibilidade. Organizar gastos mantém tudo em ordem. Mudanças na alimentação beneficiam sua disposição. Conversas francas com familiares aproximam relações.
Cor da sorte: Rosa
Número da sorte: 18
Peixes:
A estabilidade financeira cresce com escolhas seguras. Seu desempenho no trabalho chama atenção. A família vibra com conquistas de alguém próximo. Viagens inesperadas animam o dia.
Cor da sorte: Bordô
Número da sorte: 7