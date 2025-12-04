Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte de hoje (4 de dezembro): descubra como o dia pode revelar respostas e abrir caminhos

Veja como pequenas atitudes podem transformar o andamento do seu dia

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:00

Número e cor da sorte dos signos
Número e cor da sorte dos signos Crédito: Reprodução

O dia nesta quinta-feira, 4 de dezembro, traz uma energia que mexe especialmente com vínculos, expectativas e pequenos ajustes no cotidiano. É um momento em que decisões simples têm impacto maior do que parecem, e relacionamentos pedem honestidade emocional. Para alguns signos, o amor pode trazer sensações misturadas; para outros, o foco será reorganizar a rotina e fortalecer o que já está funcionando. Confira o que cada signo sente e movimenta hoje, pela previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - 3 signos finalmente deixam a fase mais solitária do ano para trás a partir de hoje (4 de dezembro)

3 signos finalmente deixam a fase mais solitária do ano para trás a partir de hoje (4 de dezembro)

Imagem - Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Hoje (4 de dezembro) é o dia em que tudo se alinha e alguns signos encontram um novo propósito

Imagem - Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Áries:

Pequenas mudanças na rotina aumentam energia e foco. Finanças ficam equilibradas com gastos moderados. Suas ideias começam a ganhar mais peso no trabalho. Em casa, oferecer apoio aos mais velhos fortalece vínculos. Viagens rápidas rendem bons momentos, mesmo com pequenos atrasos.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 5

Touro:

Reorganizar a vida financeira traz estabilidade a longo prazo. Sua percepção está mais afiada, ajudando em decisões profissionais e afetivas. No trabalho, manter credibilidade fortalece sua imagem. Uma viagem tranquila ajuda a aliviar tensões.

Cor da sorte: Azul Royal

Número da sorte: 8

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Gêmeos:

Remédios caseiros aliviam incômodos leves. Economizar agora garante segurança depois. No trabalho, sua participação é valorizada. Em casa, orientar alguém mais jovem traz paz ao ambiente.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 2

Câncer:

A determinação ajuda a retomar o ritmo físico que você deseja. Evite pressa para investir. No trabalho, sua firmeza e carisma impressionam. Em casa, guardar algumas emoções para si preserva sua tranquilidade.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 4

Leão:

O cenário financeiro se expande com novas possibilidades de ganho. Pequenas alegrias deixam o corpo mais leve. No trabalho, você supera desafios com maturidade. Em casa, conversas sobre relacionamentos animam o ambiente.

Cor da sorte: Magenta

Número da sorte: 1

Virgem:

O clima doméstico pede calma, já que pequenas tensões podem surgir. A saúde melhora aos poucos. Decisões financeiras ganham estabilidade. No trabalho, alguém mais experiente pode testar sua postura; mantenha firmeza.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 7

O que deixa cada signo instantaneamente irritado

Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Mudanças de última hora. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa repetitiva e gente que não acompanha o ritmo. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Frieza emocional. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Falta de reconhecimento. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Bagunça, desorganização e promessas vagas. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Pessoas agressivas e sem tato. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Falsidade ou omissão de informação. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Controle excessivo. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Amadorismo e irresponsabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Gente possessiva ou que tenta ditar regras. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Grosseria gratuita. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Gente lenta e indecisão interminável. por Shutterstock/Reprodução

Libra:

Novas oportunidades profissionais se aproximam. As finanças podem apertar, mas você encontra soluções. Uma comemoração familiar traz leveza. Fotos e viagens rápidas animam o dia, caso o clima permita.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 2

Escorpião:

Sua energia está mais alta e produtiva. Pagar parte de uma dívida renova sua confiança. No trabalho, seu lado criativo se destaca. Em família, um conselho simples traz clareza inesperada.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 22

Sagitário:

Um dinheiro que estava parado finalmente chega, trazendo alívio. Transparência no trabalho evita ruídos. Em casa, paciência garante harmonia. Cuidados básicos tornam viagens mais seguras.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 9

Capricórnio:

Surpresas financeiras podem surgir, mas você mantém a estabilidade com calma. Exercícios de introspecção fortalecem sua mente e corpo. No trabalho, decisões rápidas evitam perdas.

Cor da sorte: Pêssego

Número da sorte: 3

Aquário:

Projetos criativos ganham visibilidade. Organizar gastos mantém tudo em ordem. Mudanças na alimentação beneficiam sua disposição. Conversas francas com familiares aproximam relações.

Cor da sorte: Rosa

Número da sorte: 18

Peixes:

A estabilidade financeira cresce com escolhas seguras. Seu desempenho no trabalho chama atenção. A família vibra com conquistas de alguém próximo. Viagens inesperadas animam o dia.

Cor da sorte: Bordô

Número da sorte: 7

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg

Após morte em academia, supino vira alerta nacional e público lembra acidente grave de Sandra Annenberg
Imagem - A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado

A 'erva daninha' que reduz o inchaço no corpo e limpa o fígado
Imagem - Após sucesso como casal lésbico em Três Graças, atriz volta a ser lembrada por suposto namoro com Mariana Ximenes

Após sucesso como casal lésbico em Três Graças, atriz volta a ser lembrada por suposto namoro com Mariana Ximenes

MAIS LIDAS

Imagem - Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado
01

Baiano acerta aposta e fatura R$ 4,6 milhões na Lotomania; confira resultado

Imagem - 3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)
02

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Imagem - Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida
03

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Imagem - Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady
04

Após fim do casamento, Ivete Sangalo comenta post de Daniel Cady