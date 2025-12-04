'O ÚLTIMO VOO DA NAVE'

Como será o show de despedida de Xuxa no Allianz Parque

Apresentação especial marca a despedida dos palcos e celebra a trajetória da Rainha dos Baixinhos

Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 08:36

Xuxa se despede dos palcos em show no Allianz Parque em 2026 Crédito: Reprodução

Xuxa Meneghel vai se despedir dos palcos em um show único no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 25 de julho de 2026. A apresentação O Último Voo da Nave celebra a carreira da artista e promete um espetáculo cheio de nostalgia, emoção e surpresas para diferentes gerações de fãs.

O anúncio destaca o clima afetivo da produção. “A magia que você viveu na infância e deixou seu mundo cheio de alegria está de volta no Último Voo da Nave! Um espetáculo emocionante e cheio de surpresas com a rainha Xuxa Meneghel”, informa o comunicado oficial assinado pela produtora 30e.

As vendas para o público geral começam na segunda, dia 8, ao meio-dia, no site da Eventim, com possibilidade de parcelamento em 10 vezes com juros. Nas bilheterias, a abertura será às 13h. Cada CPF poderá adquirir até seis ingressos, sendo dois deles meia-entrada.

Clientes Itaú terão acesso antecipado à compra a partir desta quinta, dia 4, às 10h, até sábado, dia 6. O benefício inclui 15% de desconto e parcelamento em três vezes sem juros, com limite de quatro ingressos por CPF e até duas meias-entradas.

O show oferece opções que vão de setores convencionais até experiências premium. Os valores variam entre R$ 97,50 na meia da cadeira superior e R$ 595 na inteira da pista premium. A área Pit A e B conta com espaço próximo ao palco e open bar, chegando a R$ 1.495.

Confira os preços:

Cadeira superior

R$ 97,50 meia

R$ 136,50 social

R$ 165,75 cliente Itaú

R$ 195,00 inteira

Pista

R$ 147,50 meia

R$ 206,50 social

R$ 250,75 cliente Itaú

R$ 295,00 inteira

Cadeira inferior

R$ 182,50 meia

R$ 255,50 social

R$ 310,25 cliente Itaú

R$ 365,00 inteira

Pista premium

R$ 297,50 meia

R$ 416,50 social

R$ 505,75 cliente Itaú

R$ 595,00 inteira

Pit A e B

R$ 1.197,50 meia

R$ 1.316,50 social

R$ 1.405,75 cliente Itaú

R$ 1.495,00 inteira