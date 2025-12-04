Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Sol e Vênus em Capricórnio e a Lua em Gêmeos impulsionam decisões maduras, clareza mental e viradas emocionais que redefinem rumos no início do ano

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:05

Signos do zodíaco
Signos do zodíaco Crédito: Reprodução

A chegada de 2026 vem carregada de uma energia estratégica que mexe diretamente com organização interna, escolhas afetivas e metas profissionais. A combinação entre Sol e Vênus em Capricórnio favorece compromissos reais com o que importa e inaugura um período de responsabilidade e estrutura. Já a Lua em Gêmeos abre a mente para conversas transformadoras, ideias que iluminam novos caminhos e decisões capazes de virar a chave logo no primeiro dia do ano. Entre os doze signos, cinco entram na virada com potencial de mudança intensa.

Capricórnio

Com Sol e Vênus iluminando seu próprio signo, Capricórnio assume o papel de protagonista da virada. O período favorece o brilho pessoal, autoestima fortalecida e decisões importantes que redefinem prioridades. A energia abre espaço para novos projetos, novos afetos e trajetórias mais conscientes. A transformação aqui acontece na prática e marca um ciclo de maturidade e crescimento.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Gêmeos

A Lua em Gêmeos aciona processos profundos de clareza e entendimento emocional. Conversas essenciais, libertações internas e mudanças de postura deixam o signo com um senso renovado de direção. Gêmeos entra em 2026 sabendo exatamente o que quer manter e o que precisa deixar para trás, guiado por escolhas rápidas e perspectivas mais amplas.

Câncer

A força capricorniana, signo oposto ao seu, faz você revisitar vínculos, responsabilidades familiares e tudo o que vinha pesando emocionalmente. Sol e Vênus em Capricórnio ajudam a redefinir limites e reorganizar prioridades, marcando um momento decisivo no modo como você se relaciona e se coloca no mundo. A virada traz alívio e firmeza.

Áries

A energia de Capricórnio movimenta diretamente a vida profissional dos arianos. A virada desperta foco, ambição e a sensação de que 2026 pede avanços concretos. Sol e Vênus impulsionam escolhas mais sérias e compromissos de longo prazo, enquanto a Lua em Gêmeos favorece diálogos, contratos e decisões rápidas que aceleram sua rota de crescimento.

Leão

Leoninos sentem as mudanças na forma como se relacionam e estruturam a própria rotina. Sol e Vênus em Capricórnio pedem estratégia e responsabilidade tanto no trabalho quanto no amor. Ao mesmo tempo, a Lua em Gêmeos expande o círculo social e abre espaço para novas alianças, contatos decisivos e reposicionamentos importantes na virada para 2026.

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Se o seu signo está na lista, a transição para o novo ano vem com força de recomeço, reorganização e escolhas que mudam o jogo logo de início.

Leia mais

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Imagem - Prêmio Multishow 2025 aposta em diversidade e leva cerimônia completa para a TV Globo pela primeira vez

Prêmio Multishow 2025 aposta em diversidade e leva cerimônia completa para a TV Globo pela primeira vez

Imagem - Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Como Juju do Pix era antes do óleo mineral no rosto? Antes e depois impressiona e fotos antigas viralizam

Tags:

Astrologia

Mais recentes

Imagem - Lary desembarca em Salvador para temporada de shows e participações antes da Fenagro

Lary desembarca em Salvador para temporada de shows e participações antes da Fenagro
Imagem - Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação

Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação
Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)
01

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática
02

Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor