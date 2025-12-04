Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:05
A chegada de 2026 vem carregada de uma energia estratégica que mexe diretamente com organização interna, escolhas afetivas e metas profissionais. A combinação entre Sol e Vênus em Capricórnio favorece compromissos reais com o que importa e inaugura um período de responsabilidade e estrutura. Já a Lua em Gêmeos abre a mente para conversas transformadoras, ideias que iluminam novos caminhos e decisões capazes de virar a chave logo no primeiro dia do ano. Entre os doze signos, cinco entram na virada com potencial de mudança intensa.
Capricórnio
Com Sol e Vênus iluminando seu próprio signo, Capricórnio assume o papel de protagonista da virada. O período favorece o brilho pessoal, autoestima fortalecida e decisões importantes que redefinem prioridades. A energia abre espaço para novos projetos, novos afetos e trajetórias mais conscientes. A transformação aqui acontece na prática e marca um ciclo de maturidade e crescimento.
Famosos do signo de Capricórnio
Gêmeos
A Lua em Gêmeos aciona processos profundos de clareza e entendimento emocional. Conversas essenciais, libertações internas e mudanças de postura deixam o signo com um senso renovado de direção. Gêmeos entra em 2026 sabendo exatamente o que quer manter e o que precisa deixar para trás, guiado por escolhas rápidas e perspectivas mais amplas.
Câncer
A força capricorniana, signo oposto ao seu, faz você revisitar vínculos, responsabilidades familiares e tudo o que vinha pesando emocionalmente. Sol e Vênus em Capricórnio ajudam a redefinir limites e reorganizar prioridades, marcando um momento decisivo no modo como você se relaciona e se coloca no mundo. A virada traz alívio e firmeza.
Áries
A energia de Capricórnio movimenta diretamente a vida profissional dos arianos. A virada desperta foco, ambição e a sensação de que 2026 pede avanços concretos. Sol e Vênus impulsionam escolhas mais sérias e compromissos de longo prazo, enquanto a Lua em Gêmeos favorece diálogos, contratos e decisões rápidas que aceleram sua rota de crescimento.
Leão
Leoninos sentem as mudanças na forma como se relacionam e estruturam a própria rotina. Sol e Vênus em Capricórnio pedem estratégia e responsabilidade tanto no trabalho quanto no amor. Ao mesmo tempo, a Lua em Gêmeos expande o círculo social e abre espaço para novas alianças, contatos decisivos e reposicionamentos importantes na virada para 2026.
Famosos do signo de Leão
Se o seu signo está na lista, a transição para o novo ano vem com força de recomeço, reorganização e escolhas que mudam o jogo logo de início.