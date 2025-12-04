MÚSICA

Lary desembarca em Salvador para temporada de shows e participações antes da Fenagro

Cantora carioca intensifica presença na cena baiana, divide palco com artistas de diferentes estilos e prepara apresentação solo neste domingo no Parque de Exposições

Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:37

Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais Crédito: Divulgação

Lary está vivendo uma fase de forte conexão com a Bahia. A cantora e compositora carioca, destaque na nova geração do pagode, desembarcou em Salvador para uma temporada de participações e encontros musicais que ampliam seu alcance na cena local. A artista tem circulado por projetos variados e ganhado cada vez mais espaço entre públicos e criadores.

Na última semana, ela integrou a gravação do audiovisual autoral de Brenno Casagrande, ex-Estrela da Casa, levando sua assinatura vocal ao projeto intimista. No sábado, dia 29, subiu ao palco como convidada de Jau em apresentação no Armazém, em Lauro de Freitas. Já na segunda, dia 1, marcou presença no Diggo na Praia, realizado no Porto da Barra.

Lary afirma que essa passagem pela Bahia tem provocado transformações importantes na sua visão artística. “A Bahia me recebeu como se já me conhecesse. É uma sensação de casa que chega devagar, mas fica enorme dentro de mim. Aqui, tudo tem alma: os encontros, as ruas, o jeito como as pessoas te olham” diz. A artista conta que o acolhimento crescente despertou o desejo de permanecer mais tempo no estado e aprofundar vínculos.

Segundo ela, o momento simboliza pertencimento e gratidão. “A Bahia me abriu portas e abriu meu coração também. Quero honrar tudo isso nos shows, na música e na maneira como me conecto com as pessoas daqui”.

Além das participações, Lary apresenta um show completo na Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador, neste domingo, dia 7, reforçando sua presença na capital baiana.