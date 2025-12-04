Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lary desembarca em Salvador para temporada de shows e participações antes da Fenagro

Cantora carioca intensifica presença na cena baiana, divide palco com artistas de diferentes estilos e prepara apresentação solo neste domingo no Parque de Exposições

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 07:37

Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais Crédito: Divulgação

Lary está vivendo uma fase de forte conexão com a Bahia. A cantora e compositora carioca, destaque na nova geração do pagode, desembarcou em Salvador para uma temporada de participações e encontros musicais que ampliam seu alcance na cena local. A artista tem circulado por projetos variados e ganhado cada vez mais espaço entre públicos e criadores.

Na última semana, ela integrou a gravação do audiovisual autoral de Brenno Casagrande, ex-Estrela da Casa, levando sua assinatura vocal ao projeto intimista. No sábado, dia 29, subiu ao palco como convidada de Jau em apresentação no Armazém, em Lauro de Freitas. Já na segunda, dia 1, marcou presença no Diggo na Praia, realizado no Porto da Barra.

Lary afirma que essa passagem pela Bahia tem provocado transformações importantes na sua visão artística. “A Bahia me recebeu como se já me conhecesse. É uma sensação de casa que chega devagar, mas fica enorme dentro de mim. Aqui, tudo tem alma: os encontros, as ruas, o jeito como as pessoas te olham” diz. A artista conta que o acolhimento crescente despertou o desejo de permanecer mais tempo no estado e aprofundar vínculos.

Lary faz temporada na Bahia

Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação
1 de 4
Lary faz temporada na Bahia e participa de projetos com artistas locais por Divulgação

Segundo ela, o momento simboliza pertencimento e gratidão. “A Bahia me abriu portas e abriu meu coração também. Quero honrar tudo isso nos shows, na música e na maneira como me conecto com as pessoas daqui”.

Leia mais

Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Além das participações, Lary apresenta um show completo na Fenagro, no Parque de Exposições de Salvador, neste domingo, dia 7, reforçando sua presença na capital baiana.

Lary acumula resultados expressivos na música brasileira. Com quase 1 milhão de seguidores no Instagram e mais de 25 milhões de plays nas plataformas, suas composições inspiraram mais de 500 mil Reels. O single “Em Busca da Minha Sorte” impulsionou sua virada em 2024, ultrapassando 12 milhões de visualizações e consolidando seu nome no pagode. Como compositora, venceu o Prêmio Multishow com “Nosso Primeiro Beijo”, interpretado por Gloria Groove, e foi indicada ao Grammy Latino de 2024 com sete faixas no álbum de IZA. A lista de colaborações reúne nomes como Ludmilla, Thiaguinho, Mumuzinho, Ivete Sangalo, Dennis DJ, Luísa Sonza, Dilsinho, Leo Foguete e Jorge Mateus.

Leia mais

Imagem - Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Quanto custa comer nos restaurantes de Paola Carosella? Veja preços e endereços

Imagem - Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

Como é a mansão de R$ 100 milhões de Gisele Bündchen, com elevador e suíte que parece um apartamento próprio

Imagem - Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas

Ex de Dado Dolabella, Marcela Tomaszewski expõe 'prints' e afirma ter sofrido agressões emocionais e físicas

Tags:

Lary

Mais recentes

Imagem - Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação

Isabel Veloso retorna à UTI após piora respiratória durante internação
Imagem - Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida

Virada para 2026 promete mudanças profundas para cinco signos; veja quem entra no ano com transformação garantida
Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

MAIS LIDAS

Imagem - Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)
01

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática
02

Carta do Baralho Cigano desta quinta (4 de dezembro) é O Cavaleiro: se você está planejando algo, este é o sinal para colocar em prática

Imagem - Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv
03

Seis pontos para entender o que muda na cobrança de mensalidade do Planserv

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
04

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor