Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Oportunidades também são acessíveis a pessoas com deficiência (PCD).

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:59

Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas
Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação/FESF-SUS

O Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais e formação de cadastro reserva.

O edital contempla 15 vagas destinadas a Atendente de Farmácia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo(a), Técnico(a) de Informática e Terapeuta Ocupacional, sendo acessíveis a pessoas com deficiência (PCD). Os contratos serão firmados sob o regime CLT, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas

Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas por Divulgação/FESF-SUS
Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas por Divulgação/FESF-SUS
1 de 2
Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas por Divulgação/FESF-SUS

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até segunda-feira (8), exclusivamente pelo site da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), que gere a unidade.

O processo busca ampliar o quadro profissional do novo hospital e fortalecer a oferta de serviços à população de Lauro de Freitas e região. Mais informações sobre requisitos, etapas e prazos estão disponíveis no edital publicado no site oficial da fundação.

Leia mais

Imagem - Últimos dias! Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil encerram em breve

Últimos dias! Inscrição para concurso da Caixa com 184 vagas e salários de R$ 16,4 mil encerram em breve

Imagem - SIMM abre 179 vagas com salários de até R$ 2,6 mil em Salvador nesta quarta (3)

SIMM abre 179 vagas com salários de até R$ 2,6 mil em Salvador nesta quarta (3)

Imagem - Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção

Multinacional abre 30 vagas para Programa Aprendiz na Bahia; veja como participar da seleção

Tags:

Emprego Vagas Lauro de Freitas Oportunidade Processo Seletivo Hospital Costa dos Coqueiros (hcc)

Mais recentes

Imagem - Casamento: só 13% das mulheres adotam sobrenome do marido na Bahia

Casamento: só 13% das mulheres adotam sobrenome do marido na Bahia
Imagem - Bebê de 4,4 kg nasce de parto normal e surpreende maternidade na Bahia

Bebê de 4,4 kg nasce de parto normal e surpreende maternidade na Bahia
Imagem - PF apreendeu celulares e computadores de funcionários do criadouro Ararinha-azul; aves permanecem no local

PF apreendeu celulares e computadores de funcionários do criadouro Ararinha-azul; aves permanecem no local

MAIS LIDAS

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
01

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil
02

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, considerada a mais luxuosa e cara do Brasil

Imagem - Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos
03

Tribunal aponta fraude e Márcio Garcia terá de pagar dívida milionária acumulada há mais de 20 anos

Imagem - 4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais
04

4 signos terão um dezembro de conquistas e recompensas; saiba quais