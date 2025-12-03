PROCESSO SELETIVO

Hospital em Lauro de Freitas abre seleção com vagas para diversas áreas; inscrições vão até segunda (8)

Oportunidades também são acessíveis a pessoas com deficiência (PCD).

Monique Lobo

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:59

Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas Crédito: Divulgação/FESF-SUS

O Hospital Costa dos Coqueiros (HCC), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, está com processo seletivo aberto para contratação de profissionais e formação de cadastro reserva.

O edital contempla 15 vagas destinadas a Atendente de Farmácia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo(a), Técnico(a) de Informática e Terapeuta Ocupacional, sendo acessíveis a pessoas com deficiência (PCD). Os contratos serão firmados sob o regime CLT, com duração inicial de um ano, podendo ser prorrogados por igual período.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até segunda-feira (8), exclusivamente pelo site da Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS), que gere a unidade.