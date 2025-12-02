Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 15:30
Terça-feira (02) promete alívio e movimento na vida profissional de muitos signos. Com o Sol em Sagitário estimulando expansão e a Lua reorganizando prioridades, três signos em especial sentem o impacto direto: Capricórnio, Virgem e Sagitário.
Hoje é um ótimo dia para enviar currículo, marcar reunião, renegociar valores, iniciar projetos ou tomar decisões estratégicas. O raciocínio fica mais claro e a comunicação ganha objetividade, combinação perfeita para quem precisava ser ouvido ou reconhecido.
Para quem está esperando uma resposta sobre trabalho, promoção ou parceria, o dia favorece retornos positivos. A energia é de organização, progresso e visão a longo prazo.
É o momento ideal para dar o passo que você vem adiando.