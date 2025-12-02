Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cor e número da sorte: como o dia promete abrir caminhos e facilitar diálogos hoje (2 de dezembro)

A energia desta terça-feira traz estabilidade, foco e leveza para quem souber agir com equilíbrio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 09:00

Signos e numerologia
Signos e numerologia Crédito: Shutterstock/Reprodução

A energia desta terça-feira, 2 de dezembro, favorece estabilidade, foco e escolhas maduras. O dia estimula conversas esclarecedoras, pequenas vitórias no cotidiano e avanços sutis, porém consistentes. Para cada signo, há uma forma específica de aproveitar esse fluxo, e suas cores e números de sorte ajudam a amplificar esse movimento. Veja a previsão do site "Hindustan Times".

Leia mais

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Um dia que pode mudar tudo: grandes decisões levam alguns signos direto ao sucesso hoje (2 de dezembro)

Um dia que pode mudar tudo: grandes decisões levam alguns signos direto ao sucesso hoje (2 de dezembro)

Áries: Família pode exigir paciência, mas compreensão mantém o equilíbrio. Buscar boa postura eleva bem-estar e confiança. A motivação profissional retorna conforme você revisita conquistas antigas. Mudanças financeiras seguem estáveis com planejamento atento. Viagens pedem atenção aos detalhes para evitar desgaste. Questões de imóvel avançam devagar, porém de forma favorável. No estudo, o foco ajuda a superar temas difíceis.

Cor da sorte: Vermelho Claro

Número da sorte: 1

Touro: Uma conversa leve com um familiar fortalece vínculos. Atividade física melhora disposição e humor. O ambiente profissional estabiliza com seu ritmo constante. Finanças permitem pequenos agrados sem prejuízo. Uma viagem rápida traz boas sensações. Ajustes no entorno pedem paciência. Nos estudos, a concentração amplia o rendimento.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 9

Gêmeos: Discussões familiares podem mexer com emoções, mas calma mantém tudo no lugar. Há equilíbrio entre hábitos saudáveis e força emocional. A comunicação no trabalho flui melhor, facilitando acordos. Responsabilidades financeiras ficam sob controle. A vontade de viajar cresce, mas exige planejamento. Negócios de imóvel podem atrasar um pouco. Estudos rendem mais com dedicação contínua.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 5

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

Câncer: A rotina de cuidados físicos mantém sua vitalidade. No trabalho, avanços ganham reconhecimento silencioso. Segurança financeira aumenta com decisões realistas. Explorar novos lugares renova seu interior. Questões de imóvel seguem firmes e favoráveis. No estudo, a curiosidade volta com força. Laços familiares se mantêm estáveis com compreensão mútua.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 17

Leão: A produtividade cresce à medida que você se organiza. Finanças mostram sinais de expansão com boas escolhas. Energia e disposição melhoram com descanso adequado. Uma pequena viagem revigora pensamentos. Ler sobre mercado imobiliário ajuda a decisões futuras. Nos estudos, o entusiasmo cria direção e confiança.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Virgem: O conselho de alguém mais experiente ilumina seu dia. Manter neutralidade no trabalho evita conflitos. Planejamento financeiro garante conforto a longo prazo. Exercícios leves ao amanhecer equilibram corpo e mente. Imóveis para aluguel rendem bons resultados quando bem administrados.

Cor da sorte: Rosa Claro

Número da sorte: 11

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Libra: A orientação familiar esclarece questões importantes. Movimentos leves mantêm bem-estar físico e mental. Desafios no trabalho diminuem com sua postura justa. Organizar finanças aumenta segurança. Viagem curta traz clareza e descanso. Imóveis alugados garantem retorno estável. Estudos fluem com mais profundidade.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 3

Escorpião: Flexibilidade ajuda a enfrentar desafios profissionais. A presença familiar traz conforto emocional. Lidar bem com dinheiro gera reconhecimento. Pausas curtas evitam desgaste. Uma viagem pode cansar, mas deixa boas memórias. Documentos de imóvel podem exigir paciência extra.

Cor da sorte: Creme

Número da sorte: 18

Sagitário: Um gesto carinhoso de alguém próximo aquece o dia. Cuidar da alimentação fortalece sua energia. Conversas de trabalho estimulam novas ideias. Planejamento financeiro mantém equilíbrio. Preparar uma viagem com antecedência evita contratempos. Reformas e ajustes em casa avançam para um resultado satisfatório.

Cor da sorte: Azul

Número da sorte: 4

Capricórnio: Orientações profissionais ajudam a alinhar planos importantes. A boa alimentação sustenta seu ritmo. Você toma decisões financeiras mais seguras. Observar a dinâmica familiar evita ruídos. Aprender algo novo reacende foco e interesse.

Cor da sorte: Verde

Número da sorte: 6

Aquário: Reencontros familiares elevam seu humor. Avaliar cada oportunidade financeira garante fluidez. O ambiente de trabalho favorece clareza e organização. Uma viagem tranquila se desenrola sem esforço. Imóveis podem demorar mais para resolver, mas continuam promissores. Dividir metas de estudo melhora o desempenho.

Cor da sorte: Açafrão

Número da sorte: 2

Peixes: Delicadeza nas conversas mantém a paz familiar. Priorizar descanso restaura suas energias. Decisões práticas trazem mais firmeza financeira. As tarefas do dia podem parecer repetitivas, mas ideias novas renovam seu ânimo. Ajustar horários de viagem melhora a experiência. Cuidar de reparos domésticos no tempo certo evita grandes problemas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 22

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida

Confusão ao vivo no Casos de Família faz Christina Rocha abandonar o palco após participante atacar grávida
Imagem - Os 6 sinais que aparecem antes do infarto e muita gente ignora

Os 6 sinais que aparecem antes do infarto e muita gente ignora
Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia
01

Empresário é preso por liderar esquema de sonegação fiscal superior a R$ 14 milhões na Bahia

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
02

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
03

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)

Imagem - Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda
04

Governo do Estado envia projeto de reestruturação do Planserv para a Alba; veja o que muda