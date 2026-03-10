ELIMINADO

Eliminado do BBB 26, Babu recebe críticas do filho: 'Não posso mentir'

Carlos Alexandre Pedreira Santana diz que últimas semanas do ator no reality não têm sido positivas e que ida ao Paredão era esperada pela família

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:35

Babu e o filho Crédito: Reprodução

A participação de Babu Santana no BBB 26 gerou repercussão dentro e fora da casa, e até mesmo o filho do ator comentou o desempenho do pai no reality. O fotógrafo Carlos Alexandre Pedreira Santana afirmou que as últimas semanas do artista no programa não foram boas.

Babu passou a enfrentar forte rejeição do público após falas polêmicas e atitudes que dividiram opiniões nas redes sociais. Em entrevista ao gshow, o filho do ator admitiu que a indicação ao Paredão já era esperada pela família.

“Acho que foi uma trajetória que teve seus pontos bons e seus pontos ruins. De duas semanas pra cá não tem sido uma boa, não posso mentir sobre isso, né?”, declarou.

Segundo Carlos Alexandre, a eliminação também não pode ser vista como uma surpresa para os familiares. Ele explicou que o comportamento recente do pai no reality acabou gerando repercussões negativas entre os espectadores.

O filho do ator também falou sobre como o pai agiria se o rumo do jogo fosse diferente.

“Acho que ele não adotaria novas estratégias dependendo de quem sair. Se fosse a Chaiany, acho que ele talvez adotaria uma nova estratégia. Se fosse a Milena, acho que ele acharia que está certo e continuaria na mesma”, afirmou.