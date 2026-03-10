Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Eliminado do BBB 26, Babu recebe críticas do filho: 'Não posso mentir'

Carlos Alexandre Pedreira Santana diz que últimas semanas do ator no reality não têm sido positivas e que ida ao Paredão era esperada pela família

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:35

Babu e o filho
Babu e o filho Crédito: Reprodução

A participação de Babu Santana no BBB 26 gerou repercussão dentro e fora da casa, e até mesmo o filho do ator comentou o desempenho do pai no reality. O fotógrafo Carlos Alexandre Pedreira Santana afirmou que as últimas semanas do artista no programa não foram boas.

Babu passou a enfrentar forte rejeição do público após falas polêmicas e atitudes que dividiram opiniões nas redes sociais. Em entrevista ao gshow, o filho do ator admitiu que a indicação ao Paredão já era esperada pela família.

Receita de rabada de Babu Santana

Babu Santana no BBB 26 por auto-upload
Rabada com agrião por Reprodução/Receitas Globo
Rabada com batatas ao molho por Reprodução/Receitas Globo
Rabada com agrião, ovo pochê, vinagrete e crouton caseiro por Reprodução/Receitas Globo
Rabada de Diogo Nogueira por Reprodução/Receitas Globo
Rabada tradicional da Velha Guarda da Portela por Reprodução/Receitas Globo
1 de 6
Babu Santana no BBB 26 por auto-upload

“Acho que foi uma trajetória que teve seus pontos bons e seus pontos ruins. De duas semanas pra cá não tem sido uma boa, não posso mentir sobre isso, né?”, declarou.

Segundo Carlos Alexandre, a eliminação também não pode ser vista como uma surpresa para os familiares. Ele explicou que o comportamento recente do pai no reality acabou gerando repercussões negativas entre os espectadores.

Leia mais

Imagem - Celular proibido e rotina mais rígida: as novas regras impostas ao elenco do Flamengo

Celular proibido e rotina mais rígida: as novas regras impostas ao elenco do Flamengo

Imagem - Jogado milionário cancela casamento um mês antes e avisa a convidados por e-mail; motivo choca

Jogado milionário cancela casamento um mês antes e avisa a convidados por e-mail; motivo choca

Imagem - É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

É normal ou zero? Nova embalagem da Coca-Cola gera confusão e irrita consumidores

O filho do ator também falou sobre como o pai agiria se o rumo do jogo fosse diferente.

“Acho que ele não adotaria novas estratégias dependendo de quem sair. Se fosse a Chaiany, acho que ele talvez adotaria uma nova estratégia. Se fosse a Milena, acho que ele acharia que está certo e continuaria na mesma”, afirmou.

Babu enfrentou o oitavo Paredão da edição ao lado de Chaiany e Milena.

Mais recentes

Imagem - ‘Uni duni tê’: Babu Santana é eliminado do BBB 26 após paredão tenso com Milena e Chaiany

‘Uni duni tê’: Babu Santana é eliminado do BBB 26 após paredão tenso com Milena e Chaiany
Imagem - Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú

Luiza Possi quebra o silêncio após ser exposta por Maria Gadú
Imagem - Quer mudar de vida? Libra, Aquário e mais 2 signos não podem ignorar os sinais este mês (10 de março)

Quer mudar de vida? Libra, Aquário e mais 2 signos não podem ignorar os sinais este mês (10 de março)

MAIS LIDAS

Imagem - Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos
01

Pagodeiro Juliano Garcia morre aos 30 anos e deixa filho de 3 anos

Imagem - Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês
02

Santander Fala Mundo oferece 10 mil bolsas gratuitas para aprender inglês, espanhol e francês

Imagem - FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô
03

FOTOS: Veja o projeto e onde será instalada a estação Campo Grande do metrô

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
04

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental