VIOLÊNCIA

Motorista é atacado por passageira com golpes de faca dentro de ônibus na RMS

Trabalhador não teve ferimentos graves; suspeita foi contida por funcionários da empresa

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:53

Ônibus da Expresso Vitória Crédito: Reprodução/Agerba

Um motorista do transporte de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi alvo de um ataque por uma passageira na tarde desta quarta-feira (25).

De acordo com informações do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos (Sindmetro), o trabalhador da empresa Expresso Vitória estava no estacionamento de ônibus da Estação Aeroporto quando foi atacado pela passageira. A mulher usou uma faca para desferir golpes contra o homem. Ele foi atingido por uma das facadas, sofreu um ferimento superficial e não precisou de atendimento médico.

A motivação do ataque, segundo a suspeita, teria sido uma suposta tentativa de atropelamento atribuída ao motorista. Ela afirmou que o profissional teria tentado atingi-la em uma das viagens no bairro de Itinga.

O motorista nega qualquer envolvimento na situação. "Comigo não foi. Contudo, pode ter acontecido com algum veículo da frota, mas não fui eu", afirmou.

Após o ataque, a mulher foi contida por funcionários da empresa. Segundo o sindicato, a agressora e o motorista foram conduzidos à 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas, no bairro de Itinga. Os envolvidos devem se apresentar na unidade nesta quinta-feira (26), às 10h.

"O diretor do Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos, Ademir Barros, foi acionado para resolver a situação e informou que se trata de uma tentativa de homicídio, destacando que nenhum argumento da passageira justifica o ato criminoso. O dirigente reafirmou a posição do Sindmetro de garantir, sempre, os direitos do rodoviário e dos passageiros e, por esse motivo, conduziu todos à delegacia, por segurança", informou a entidade sindical.