CONFIRA

Salvador recebe mutirão gratuito para declaração do Imposto de Renda

Campanha oferece orientação e preenchimento da declaração para contribuintes de baixa renda até 15 de maio

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:00

Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), em parceria com o Shopping da Bahia e o Sescap Bahia, realiza entre os dias 11 e 15 de maio a campanha “Declare Certo”, voltada para orientação gratuita sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O atendimento acontece no piso L2 do Shopping da Bahia, das 10h às 20h.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional coordenada pela Federação Nacional das Empresas de Contabilidade (Fenacon) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O foco da ação é auxiliar contribuintes que não têm condições financeiras de contratar o serviço de declaração.

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Durante o mutirão, profissionais voluntários irão orientar os participantes sobre os documentos necessários, cuidados no preenchimento e informações importantes para evitar erros no envio da declaração. O preenchimento será realizado apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já os casos considerados mais complexos ou que envolvam grande movimentação financeira serão direcionados para atendimento contábil particular.

De acordo com a Receita Federal, até o dia 6 de maio mais de 20 milhões de declarações já haviam sido entregues em todo o país, o equivalente a 46,1% das 44 milhões esperadas até o encerramento do prazo.

O presidente do CRCBA, o contador Altino Alves, destacou o caráter social da campanha. “O nosso papel social é também orientar os contribuintes sobre a importância da conformidade fiscal. Por meio da nossa comissão CRCBA Voluntário, reunimos profissionais para apoiar quem não consegue pagar pelo serviço da declaração, evitando multas, restrições cadastrais e outros prejuízos”, afirmou.

O atendimento gratuito será destinado a contribuintes com renda anual de até R$ 60 mil em 2025, além de Microempreendedores Individuais (MEIs), aposentados, pensionistas e pessoas que ainda não enviaram a declaração e precisam de orientação.

Para participar, é necessário apresentar senha Gov.br nível Prata ou Ouro — ou a declaração do ano anterior —, documento com CPF, comprovante de residência, informes de rendimento, dados bancários, documentos dos dependentes e comprovantes de despesas médicas, educação e bens adquiridos. O atendimento será feito por ordem de chegada.