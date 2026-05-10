Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador recebe mutirão gratuito para declaração do Imposto de Renda

Campanha oferece orientação e preenchimento da declaração para contribuintes de baixa renda até 15 de maio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 11:00

Imposto de Renda 2026
Imposto de Renda 2026 Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O Conselho Regional de Contabilidade da Bahia (CRCBA), em parceria com o Shopping da Bahia e o Sescap Bahia, realiza entre os dias 11 e 15 de maio a campanha “Declare Certo”, voltada para orientação gratuita sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O atendimento acontece no piso L2 do Shopping da Bahia, das 10h às 20h.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional coordenada pela Federação Nacional das Empresas de Contabilidade (Fenacon) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O foco da ação é auxiliar contribuintes que não têm condições financeiras de contratar o serviço de declaração.

CHECKLIST IMPOSTO DE RENDA

Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução
Organize os documentos e evite multas com este guia rápido para a declaração. por Reprodução/Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
Imposto de Renda 2025. por Foto: Adobe Stock
IMPOSTO DE RENDA por Foto: ChatGPT via Copilot
Estes erros na declaração Imposto de Renda já fizeram muita gente perder a restituição. por Foto: Adobe Stock
Declaração do Imposto de Renda exige que contribuintes reúnam uma série de documentos. por Foto: Shutterstock/kenchiro168.
1 de 7
Prazo final para o envio da declaração encerra em 31 de maio de 2026. por Foto: Reprodução

Durante o mutirão, profissionais voluntários irão orientar os participantes sobre os documentos necessários, cuidados no preenchimento e informações importantes para evitar erros no envio da declaração. O preenchimento será realizado apenas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Já os casos considerados mais complexos ou que envolvam grande movimentação financeira serão direcionados para atendimento contábil particular.

De acordo com a Receita Federal, até o dia 6 de maio mais de 20 milhões de declarações já haviam sido entregues em todo o país, o equivalente a 46,1% das 44 milhões esperadas até o encerramento do prazo.

O presidente do CRCBA, o contador Altino Alves, destacou o caráter social da campanha. “O nosso papel social é também orientar os contribuintes sobre a importância da conformidade fiscal. Por meio da nossa comissão CRCBA Voluntário, reunimos profissionais para apoiar quem não consegue pagar pelo serviço da declaração, evitando multas, restrições cadastrais e outros prejuízos”, afirmou.

O atendimento gratuito será destinado a contribuintes com renda anual de até R$ 60 mil em 2025, além de Microempreendedores Individuais (MEIs), aposentados, pensionistas e pessoas que ainda não enviaram a declaração e precisam de orientação.

Para participar, é necessário apresentar senha Gov.br nível Prata ou Ouro — ou a declaração do ano anterior —, documento com CPF, comprovante de residência, informes de rendimento, dados bancários, documentos dos dependentes e comprovantes de despesas médicas, educação e bens adquiridos. O atendimento será feito por ordem de chegada.

O prazo para envio da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2026, referente ao ano-calendário 2025, termina às 23h59 do dia 29 de maio. Especialistas recomendam que os contribuintes evitem deixar a entrega para os últimos dias, já que a organização antecipada dos documentos ajuda a reduzir inconsistências e diminui o risco de cair na malha fina.

Mais recentes

Imagem - Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP

Líder de facção da Bahia preso na Bolívia enviava drogas e armas para quatro estados, diz SSP
Imagem - Dia das Mães fora do convencional: Famílias trocam o conforto de casa por aventura no mar

Dia das Mães fora do convencional: Famílias trocam o conforto de casa por aventura no mar
Imagem - Homem é agredido até a morte no bairro de Narandiba, em Salvador

Homem é agredido até a morte no bairro de Narandiba, em Salvador