Homem é agredido até a morte no bairro de Narandiba, em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:24
Um home foi agredido até a morte na madrugada deste domingo (10), no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima não foi identificada.
Segundo a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local averiguar informações de que homens armados teriam agredido e baleado um homem. Ele foi encontrando caído no chão, sangrando, com fraturas e braços amarrados. A polícia vai investigar a suspeita de que ele tenha sido executado por um "tribunal do crime".
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deu os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e acabou morrendo.
A PM isolou a área para realização da perícia e demais procedimentos locais. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil que, procurada, informou não ter localizado a ocorrência.