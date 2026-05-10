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Homem é agredido até a morte no bairro de Narandiba, em Salvador

Polícia vai investigar versão de que ele foi executado por "tribunal do crime"

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:24

PM
PM Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Um home foi agredido até a morte na madrugada deste domingo (10), no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local averiguar informações de que homens armados teriam agredido e baleado um homem. Ele foi encontrando caído no chão, sangrando, com fraturas e braços amarrados. A polícia vai investigar a suspeita de que ele tenha sido executado por um "tribunal do crime".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deu os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e acabou morrendo.

A PM isolou a área para realização da perícia e demais procedimentos locais. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil que, procurada, informou não ter localizado a ocorrência.

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