VIOLÊNCIA

Homem é agredido até a morte no bairro de Narandiba, em Salvador

Polícia vai investigar versão de que ele foi executado por "tribunal do crime"

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:24

PM Crédito: Feijão Almeida/GOVBA

Um home foi agredido até a morte na madrugada deste domingo (10), no bairro de Narandiba, em Salvador. A vítima não foi identificada.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 23ª Companhia Independente (CIPM) foram até o local averiguar informações de que homens armados teriam agredido e baleado um homem. Ele foi encontrando caído no chão, sangrando, com fraturas e braços amarrados. A polícia vai investigar a suspeita de que ele tenha sido executado por um "tribunal do crime".

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e deu os primeiros socorros, mas o homem não resistiu e acabou morrendo.