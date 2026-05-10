FEMINICÍDIO

Mulher de 43 anos morre após ser agredida e jogada de laje no IAPI

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (10)

Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:35

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma mulher de 42 anos identificada como Kelly Liliane Freitas do Nascimento morreu na madrugada deste domingo (10), no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas na região conhecida como Milho quando foram informadas de que havia uma mulher ferida caída no chão nas proximidades. No local, os PMs já encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentava socorrer a vítima. O médico da unidade constatou a morte ainda no local.

Vizinhos ouviram discussão entre a vítima e uma pessoa que seria o marido dela, identificado somente como Gilbert. Ele teria atirado Kelly Liliane pela janela do segundo andar do imóvel. Ela tinha também sinais de espancamento. "Segundo relatos da ocorrência, a vítima caiu da laje de um imóvel durante uma discussão com um homem", informou a Polícia Civil em nota. A PM diz que o suspeito não foi encontrado no local. Ele teria fugido de moto após o crime.