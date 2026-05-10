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Mulher de 43 anos morre após ser agredida e jogada de laje no IAPI

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (10)

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de maio de 2026 às 09:35

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Uma mulher de 42 anos identificada como Kelly Liliane Freitas do Nascimento morreu na madrugada deste domingo (10), no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 37ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas na região conhecida como Milho quando foram informadas de que havia uma mulher ferida caída no chão nas proximidades. No local, os PMs já encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que tentava socorrer a vítima. O médico da unidade constatou a morte ainda no local.

Vizinhos ouviram discussão entre a vítima e uma pessoa que seria o marido dela, identificado somente como Gilbert. Ele teria atirado Kelly Liliane pela janela do segundo andar do imóvel. Ela tinha também sinais de espancamento. "Segundo relatos da ocorrência, a vítima caiu da laje de um imóvel durante uma discussão com um homem", informou a Polícia Civil em nota. A PM diz que o suspeito não foi encontrado no local. Ele teria fugido de moto após o crime.

A PM diz que isolou a área para trabalho de remoção e perícia. O caso será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS), que registrou o crime como feminicidio. " Oitivas e diligências são realizadas para localizar e prender o suspeito, bem como para esclarecer as circunstâncias do crime", informa a nota policial.

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