Dia das Mães: sete cuidados com a saúde que toda mãe merece receber

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:00
O Dia das Mães costuma ser marcado por gestos de carinho e celebração, mas especialistas chamam a atenção para um aspecto essencial que muitas vezes passa despercebido: o cuidado contínuo com a saúde. Na maturidade, uma fase da vida em que o corpo e a mente passam por transformações importantes, adotar hábitos preventivos e manter acompanhamento médico regular podem fazer diferença significativa na qualidade de vida.
Mais do que um gesto pontual, cuidar da saúde é uma forma concreta de demonstrar amor.Segundo a geriatra da MedSênior, Fernanda Sperandio, o envelhecimento saudável está diretamente relacionado à prevenção e à atenção integral ao bem-estar. “As mães, muitas vezes, priorizam o cuidado com os outros ao longo da vida e acabam negligenciando a própria saúde. Este é um momento oportuno para inverter essa lógica e reforçar a importância do autocuidado”, afirma.
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A especialista destaca sete cuidados fundamentais que toda mãe merece incorporar à rotina:
Para a médica, pequenas mudanças na rotina podem gerar impactos relevantes no longo prazo. “Cuidar da saúde não precisa ser algo complexo. São escolhas diárias que, somadas, promovem mais autonomia, bem-estar e qualidade de vida”, destaca. Neste Dia das Mães, a proposta é ampliar o significado do cuidado. Mais do que presentes, oferecer atenção, incentivo e suporte para hábitos saudáveis pode ser o gesto mais valioso. Afinal, reconhecer a importância das mães também passa por garantir que elas vivam com saúde, disposição e qualidade de vida em todas as fases.