QUALIDADE DE VIDA

Dia das Mães: sete cuidados com a saúde que toda mãe merece receber

Mais do que presentes, atenção à saúde física e emocional se torna a principal forma de reconhecimento e valorização das mães, especialmente na maturidade

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:00

Maternidade Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma ser marcado por gestos de carinho e celebração, mas especialistas chamam a atenção para um aspecto essencial que muitas vezes passa despercebido: o cuidado contínuo com a saúde. Na maturidade, uma fase da vida em que o corpo e a mente passam por transformações importantes, adotar hábitos preventivos e manter acompanhamento médico regular podem fazer diferença significativa na qualidade de vida.

Mais do que um gesto pontual, cuidar da saúde é uma forma concreta de demonstrar amor.Segundo a geriatra da MedSênior, Fernanda Sperandio, o envelhecimento saudável está diretamente relacionado à prevenção e à atenção integral ao bem-estar. “As mães, muitas vezes, priorizam o cuidado com os outros ao longo da vida e acabam negligenciando a própria saúde. Este é um momento oportuno para inverter essa lógica e reforçar a importância do autocuidado”, afirma.

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A especialista destaca sete cuidados fundamentais que toda mãe merece incorporar à rotina:

Manter consultas médicas regularesO acompanhamento contínuo permite identificar precocemente alterações de saúde e garantir tratamentos mais eficazes. Cuidar da saúde emocionalAspectos como ansiedade, estresse e solidão impactam diretamente a qualidade de vida. Buscar apoio e manter vínculos sociais é essencial. Adotar uma alimentação equilibradaUma dieta variada e nutritiva contribui para a prevenção de doenças crônicas e para o bom funcionamento do organismo. Praticar atividade física regularmenteExercícios ajudam a preservar a autonomia, fortalecer músculos e melhorar o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas. Garantir uma boa qualidade de sonoDormir bem é fundamental para a recuperação do corpo e para a saúde cognitiva. Manter a vacinação em diaA imunização é uma das formas mais eficazes de prevenção, especialmente em idades mais avançadas. Realizar exames preventivosCheck-ups periódicos são essenciais para o monitoramento de condições como hipertensão, diabetes e alterações hormonais.