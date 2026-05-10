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Dia das Mães: sete cuidados com a saúde que toda mãe merece receber

Mais do que presentes, atenção à saúde física e emocional se torna a principal forma de reconhecimento e valorização das mães, especialmente na maturidade

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de maio de 2026 às 10:00

Maternidade
Maternidade Crédito: Shutterstock

O Dia das Mães costuma ser marcado por gestos de carinho e celebração, mas especialistas chamam a atenção para um aspecto essencial que muitas vezes passa despercebido: o cuidado contínuo com a saúde. Na maturidade, uma fase da vida em que o corpo e a mente passam por transformações importantes, adotar hábitos preventivos e manter acompanhamento médico regular podem fazer diferença significativa na qualidade de vida.

Mais do que um gesto pontual, cuidar da saúde é uma forma concreta de demonstrar amor.Segundo a geriatra da MedSênior, Fernanda Sperandio, o envelhecimento saudável está diretamente relacionado à prevenção e à atenção integral ao bem-estar. “As mães, muitas vezes, priorizam o cuidado com os outros ao longo da vida e acabam negligenciando a própria saúde. Este é um momento oportuno para inverter essa lógica e reforçar a importância do autocuidado”, afirma.

10 filmes para assistir com sua mãe no Dia das Mães

Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução
Uma segunda chance, filme de 2026 baseado no livro homônimo de Colleen Hoover. Kenna Rowan retorna à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um erro trágico que resultou na morte do seu namorado. No presente, ela luta para se reconectar com a filha pequena. Disponível na Apple Tv e no Prime.  por Divulgação
Perfeita é a Mãe!, filme de 2016. Quando três mães super trabalhadoras são levadas para além de seus limites, elas abandonam suas responsabilidades convencionais por uma sacudida de liberdade, diversão e auto-indulgência cômica. Disponível para aluguel/compra na Apple, Prime e Google Play. por Reprodução
Minha Mãe É uma Peça, filme de 2013. Dona Hermínia é uma mãe dedicada, mas os filhos a consideram chata. Desprezada, ela decide passar um tempo na casa de sua tia para desabafar e relembrar o passado. Disponível na Netflix, GloboPlay, ClaroTV e Prime.  por Reprodução
Red: Crescer é uma Fera, filme de 2022. Da Disney e da Pixar, “Red - Crescer é uma Fera” conta a história de Mei Lee, uma garota de 13 anos vivendo o caos típico da adolescência. Mas além de precisar lidar com a mãe superprotetora e as mudanças em seu corpo e relacionamentos, Mei tem outro pequeno problema: sempre que se emociona demais, ela vira um panda-vermelho gigante. Disponível no Disney+. por Reprodução
O Maior Amor do Mundo, filme de 2016. Nesta comédia romântica, cinco histórias associadas à maternidade se cruzam: Sandy (Jennifer Aniston) é uma mãe solteira com dois filhos, Bradley (Jason Sudeikis) é um pai solteiro com uma filha adolescente, Jesse (Kate Hudson) tem uma história complicada com a sua mãe, Kristin (Britt Robertson) nunca conheceu a sua mãe biológica e Miranda (Julia Roberts) é uma escritora de sucesso que abre mão de ter filhos para se dedicar à carreira. Disponível na Netflix, Apple, ClaroTV, YouTube e GooglePlay.  por Reprodução
Minha Mãe Quer que Eu Case, filme de 2007. Daphne Wilder é uma mãe neurótica que se preocupa ao extremo com as três filhas. Porém, todo esse cuidado toma elevadas proporções quando ela tenta, por meio de um anúncio, conseguir o marido ideal para a sua filha mais nova. Disponível no Prime.  por Reprodução
Que Horas Ela Volta?, filme de 2015. Val deixa a filha, Jéssica, no interior de Pernambuco e passa os 13 anos seguintes trabalhando como babá do menino Fabinho em São Paulo. Ela consegue estabilidade financeira, mas convive com a culpa por não ter criado sua filha. Às vésperas do vestibular de Fabinho, Jéssica decide ir para São Paulo e fazer a prova também. Val recebe o apoio de seus patrões para receber a garota, mas a convivência com Jéssica é difícil. Dividida, ela precisa achar um novo modo de seguir sua vida. Disponível na Netflix, Globoplay, ClaroTV, AppleTV, YouTube e Google Play.  por Reprodução
Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!, filme de 2018. Em Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo, um ano após a morte de Donna (Meryl Streep), sua filha Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a reinaugurar o hotel da mãe, agora totalmente reformado. Para tanto convida seus três "pais", Harry (Colin Firth), Sam (Pierce Brosnan) e Bill (Stellan Skarsgard) e as eternas amigas da mãe, Rosie (Julie Walters) e Tanya (Christine Baranski), ao mesmo tempo em que precisa lidar com a distância do marido Sky (Dominic Cooper), que está fazendo um curso de hotelaria em Nova York. O reencontro serve para desenterrar memórias sobre a juventude de Donna (Lily James), no final dos anos 70, quando ela resolve se estabelecer na Grécia. Disponível na Netflix, GloboPlay, Telecine, AppleTV.  por Reprodução
A Mãe, filme de 2023. Uma agente do governo muda de identidade e abandona sua filha recém-nascida para protegê-la dos inimigos. Anos depois, a garota é sequestrada pelos criminosos, forçando a espiã a sair de seu esconderijo para salvá-la. Disponível na Netflix.  por Reprodução
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Uma sexta-feira mais louca ainda, filme de 2025. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan estrelam como Tess e Anna Coleman em “Uma sexta-feira mais louca ainda!”, a aguardada sequência de Sexta-Feira Muito Louca (2003). A história continua anos depois de Tess e Anna passarem por uma crise de identidade. Agora, Anna é mãe e tem uma futura enteada, enfrentando os desafios de unir duas famílias. No entanto, Tess e Anna logo descobrem que, sim, um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar. Disponível no Disney+. por Reprodução

A especialista destaca sete cuidados fundamentais que toda mãe merece incorporar à rotina:

  1. Manter consultas médicas regularesO acompanhamento contínuo permite identificar precocemente alterações de saúde e garantir tratamentos mais eficazes.
  2. Cuidar da saúde emocionalAspectos como ansiedade, estresse e solidão impactam diretamente a qualidade de vida. Buscar apoio e manter vínculos sociais é essencial.
  3. Adotar uma alimentação equilibradaUma dieta variada e nutritiva contribui para a prevenção de doenças crônicas e para o bom funcionamento do organismo.
  4. Praticar atividade física regularmenteExercícios ajudam a preservar a autonomia, fortalecer músculos e melhorar o equilíbrio, reduzindo o risco de quedas.
  5. Garantir uma boa qualidade de sonoDormir bem é fundamental para a recuperação do corpo e para a saúde cognitiva.
  6. Manter a vacinação em diaA imunização é uma das formas mais eficazes de prevenção, especialmente em idades mais avançadas.
  7. Realizar exames preventivosCheck-ups periódicos são essenciais para o monitoramento de condições como hipertensão, diabetes e alterações hormonais.

Para a médica, pequenas mudanças na rotina podem gerar impactos relevantes no longo prazo. “Cuidar da saúde não precisa ser algo complexo. São escolhas diárias que, somadas, promovem mais autonomia, bem-estar e qualidade de vida”, destaca. Neste Dia das Mães, a proposta é ampliar o significado do cuidado. Mais do que presentes, oferecer atenção, incentivo e suporte para hábitos saudáveis pode ser o gesto mais valioso. Afinal, reconhecer a importância das mães também passa por garantir que elas vivam com saúde, disposição e qualidade de vida em todas as fases.

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