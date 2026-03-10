INUSITADAS

Celular proibido e rotina mais rígida: as novas regras impostas ao elenco do Flamengo

Medidas adotadas pelo técnico Leonardo Jardim incluem nova rotina de concentração; assunto movimentou as redes sociais

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2026 às 23:06

O técnico Leonardo Jardim começou a implementar mudanças na rotina do elenco do Flamengo logo nos primeiros dias de trabalho no clube. O treinador português assumiu o comando da equipe com a missão de reorganizar o ambiente interno e aumentar o nível de disciplina e competitividade do grupo ao longo da temporada.

Uma das primeiras medidas adotadas foi a proibição do uso de celulares no vestiário antes das partidas. A orientação da comissão técnica é que os jogadores evitem distrações e mantenham o foco total na preparação para entrar em campo.

Outra mudança envolve a logística antes dos jogos. Os atletas relacionados passaram a dormir no Ninho do Urubu cerca de 24 horas antes das partidas. A ideia é padronizar a preparação do elenco e garantir melhores condições de descanso e concentração.

A nova rotina também prevê regras mais rígidas em relação à pontualidade. Atrasos, mesmo que curtos, podem resultar em punições internas definidas pela comissão técnica.

Além disso, o treinador deixou claro que nenhum jogador tem vaga garantida na equipe titular. A escalação pode sofrer alterações até pouco antes do início das partidas, dependendo do desempenho apresentado nos treinamentos e da avaliação da comissão técnica.

As medidas chamaram atenção fora do clube e acabaram repercutindo nas redes sociais. Publicações sobre as novas regras circularam amplamente entre torcedores e páginas esportivas, gerando debates sobre o estilo de comando adotado pelo treinador.

