Agatha Moreira publica fotos de toalha com Rodrigo Simas e casal movimenta as redes: ‘Quero ser marmita’

Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 23:10
A atriz Agatha Moreira chamou atenção dos seguidores nesta quarta-feira (11) ao publicar cliques descontraídos ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o casal aparece apenas de toalha, em um momento íntimo e bem-humorado que rapidamente repercutiu entre os fãs.
Conhecidos por compartilhar momentos da rotina com o público, Agatha e Rodrigo surgem nas fotos em clima de leveza e cumplicidade. Os registros mostram os dois relaxando juntos, arrancando elogios e brincadeiras nos comentários da publicação.
Agatha Moreira e Rodrigo Simas
Entre as reações, alguns seguidores não esconderam o entusiasmo com o casal. “Quero ser marmita desse casal”, brincou uma fã. “Meu Deus, que lindos os dois”, escreveu outra. Já um terceiro comentário resumiu a repercussão da publicação: “Pegou fogo!”.
Agatha Moreira e Rodrigo Simas estão juntos desde 2018 e costumam dividir nas redes sociais momentos do dia a dia, viagens e bastidores do trabalho. Desta vez, os cliques descontraídos do casal voltaram a chamar atenção do público e renderam grande interação entre os seguidores.