SEM PUDOR

Agatha Moreira publica fotos de toalha com Rodrigo Simas e casal movimenta as redes: ‘Quero ser marmita’

Atriz compartilhou registros descontraídos ao lado do namorado e arrancou reações dos fãs nas redes sociais

Heider Sacramento

Publicado em 11 de março de 2026 às 23:10

Agatha Moreira e Rodrigo Simas aparecem de toalha em fotos e fãs reagem nas redes Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Agatha Moreira chamou atenção dos seguidores nesta quarta-feira (11) ao publicar cliques descontraídos ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o casal aparece apenas de toalha, em um momento íntimo e bem-humorado que rapidamente repercutiu entre os fãs.

Conhecidos por compartilhar momentos da rotina com o público, Agatha e Rodrigo surgem nas fotos em clima de leveza e cumplicidade. Os registros mostram os dois relaxando juntos, arrancando elogios e brincadeiras nos comentários da publicação.

Agatha Moreira e Rodrigo Simas 1 de 3

Entre as reações, alguns seguidores não esconderam o entusiasmo com o casal. “Quero ser marmita desse casal”, brincou uma fã. “Meu Deus, que lindos os dois”, escreveu outra. Já um terceiro comentário resumiu a repercussão da publicação: “Pegou fogo!”.