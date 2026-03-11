BBB 26: Ana Paula comemora saída de Babu e avisa rivais: ‘Não vamos deixar em paz’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 21:40
Ana Paula Renault reagiu à eliminação de Babu Santana do BBB 26 e aproveitou o momento para mandar um recado direto aos rivais dentro da casa. Durante o Raio-X exibido nesta quarta-feira (11), a sister comemorou a permanência de Milena no reality e avisou que pretende movimentar o jogo nos próximos dias.
Milena enfrentou o paredão ao lado de Babu Santana e Chaiany, e voltou para a casa após a decisão do público. Animada com o resultado, Ana Paula afirmou que a volta da aliada deve provocar mudanças no clima entre os participantes.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
“Ontem, sem ser o resultado do paredão, não aconteceu muita coisa, porque esse povo é assim: no Sincerão fala, grita, faz e acontece, depois some. Vamos ver agora que a Tia Milena está de volta. Deixa comigo. Nós não vamos deixar esse povo em paz, não”, declarou a sister no depoimento.
Enquanto isso, Chaiany, que também escapou da eliminação, comentou a saída de Babu Santana. Apesar de lamentar a despedida do colega, a participante celebrou a própria permanência no jogo.
“Estou muito feliz, gente. Obrigada! Estou triste por causa do Babu, mas estou muito feliz por ter ficado. Quero ver quando a saudade bater, vai arrebentar comigo”, afirmou a sister após o resultado do paredão.