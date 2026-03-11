BBB 26: Ana Paula Renault é barrada da Festa pelos líderes Jonas e Alberto Cowboy

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 11 de março de 2026 às 23:46
A participante Ana Paula Renault foi a escolhida para o desafio Barrado no Baile no Big Brother Brasil 26 na noite desta quarta-feira (11). A decisão foi tomada pelos líderes da semana, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy, que optaram por vetar a jornalista da festa do reality.
O momento aconteceu logo antes do evento começar. Enquanto Jonas lia a carta com as instruções do desafio, alguns brothers chegaram a se oferecer para serem escolhidos para o castigo.
“Se pudesse, seriam os três”, brincou Jonas durante o anúncio. Em seguida, Alberto Cowboy explicou o motivo da escolha. “A barrada é Ana Paula. Obviamente por questões do jogo, que acontecem diariamente e ela faz questão de renovar. A gente renova também, problema nenhum”, afirmou o líder.
Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)
Durante a dinâmica, a própria Ana Paula chegou a provocar os líderes e pediu para ser escolhida para o desafio, o que acabou se concretizando na decisão final da dupla.
O Barrado no Baile é uma das dinâmicas mais comentadas do reality, já que o participante escolhido precisa cumprir um desafio antes de conseguir participar da festa da casa.