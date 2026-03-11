Acesse sua conta
Clube de tênis explica como descobriu desvios de R$ 2,5 milhões de ex-funcionária em Salvador

Ynaiara Andrade Lins dos Santos, de 33 anos, foi alvo de operação nesta semana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de março de 2026 às 16:40

Veja o que diz o clube após ex-funcionária ser alvo de operação
Veja o que diz o clube após ex-funcionária ser alvo de operação Crédito: Reprodução/Google Maps

Após a influenciadora Ynaiara Andrade Lins dos Santos, a Naay Lins, 33, ser alvo de uma operação da Polícia Civil nesta semana, o Clube Bahiano de Tênis, onde ela trabalhava, se posicionou sobre as suspeitas de desvio de R$ 2,5 milhões da instituição. Em nota assinada pelo advogado, o clube de Salvador, com sede na Graça, afirma que soube das irregularidades através de uma auditoria contábil interna. 

Depósitos da conta do clube direcionados para a conta pessoal da ex-funcionária foram identificados durante a checagem de dados financeiros. O caso foi, então, comunicado à polícia, que investiga o caso pela 14ª Delegacia Territorial da Barra.

Conforme as investigações, a ex-funcionária do setor financeiro teria se aproveitado do acesso ao sistema de recebimento eletrônico para redirecionar valores para a própria conta.

"O Clube Bahiano de Tênis reforça que está à inteira disposição das autoridades, auxiliando ativamente no que for necessário para o bom andamento das investigações. A instituição aguarda serenamente a conclusão das perícias e a finalização do inquérito policial, confiando no trabalho da Polícia Civil para o total esclarecimento do ocorrido", diz, em nota. 

Investigação

Na manhã de terça-feira (10), Naay Lins foi alvo de uma operação em Catu de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador. Ela e o marido, um homem de 41 anos, foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. No local foram apreendidos celulares, simulacros de arma de fogo e uma motocicleta.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em imóveis situados nos bairros de Brotas e Plataforma, em Salvador. Também foi determinado o bloqueio de contas bancárias que totalizam aproximadamente R$ 2,5 milhões, valor que corresponde ao montante que teria sido desviado da instituição.

A suspeita foi encaminhada à unidade policial para depoimento e, até o momento, responde ao inquérito policial em liberdade. A Polícia Civil segue com a análise do material apreendido e a realização de novas diligências para aprofundar as investigações e esclarecer completamente os fatos. A reportagem não conseguiu contatar a defesa de Naay Lins. 

O que diz o Clube Bahiano de Tênis

O Clube Bahiano de Tênis, instituição com mais de um século de história na capital baiana, vem a público, por intermédio de seu representante legal, prestar os seguintes esclarecimentos a respeito dos fatos recentemente veiculados na imprensa, envolvendo a apuração de supostas irregularidades financeiras.

O Clube tomou conhecimento das referidas irregularidades através de uma auditoria contábil interna, que identificou depósitos da conta do clube sendo direcionados para a conta pessoal de uma ex-funcionária. Diante da constatação, o Clube Bahiano de Tênis adotou de imediato todas as providências legais e administrativas cabíveis.

O caso foi formalmente comunicado à Polícia Civil do Estado da Bahia, que, por meio da 14ª Delegacia Territorial da Barra, instaurou o competente inquérito policial para a completa elucidação dos fatos. No âmbito da investigação, foram deferidas e cumpridas medidas cautelares de busca e apreensão, resultando na apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos que serão submetidos à perícia técnica.

O Clube Bahiano de Tênis reforça que está à inteira disposição das autoridades, auxiliando ativamente no que for necessário para o bom andamento das investigações. A instituição aguarda serenamente a conclusão das perícias e a finalização do inquérito policial, confiando no trabalho da Polícia Civil para o total esclarecimento do ocorrido". 

