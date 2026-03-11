NOVO MILIONÁRIO!

Aposta de Salvador ganha prêmio de R$ 2 milhões na Lotofácil; veja o resultado

Prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com mais um bilhete

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:52

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador de Salvador tirou a sorte grande e vai dormir milionário na noite desta quarta-feira (11) após faturar mais de R$ 2 milhões no concurso nº 3633 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com outro bilhete, registrado em Teresina (PI).

Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 2.076.050,22. O bilhete soteropolitano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50.

Os números sorteados foram: 01-05-06-07-10-11-13-17-18-20-21-22-23-24-25.

Este é o terceiro bilhete baiano a faturar um prêmio milionário em um intervalo de menos de uma semana. No último sábado (7), duas apostas da Bahia ganharam cerca de R$ 3,6 milhões no concurso nº 3.630. Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Casa Lotérica Feira da Sorte, no centro da cidade. A segunda aposta foi feita em Maracás, no Vale do Jiquiriçá, na Maracás Loteria.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.