Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta de Salvador ganha prêmio de R$ 2 milhões na Lotofácil; veja o resultado

Prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com mais um bilhete

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 11 de março de 2026 às 22:52

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Shutterstock

Um apostador de Salvador tirou a sorte grande e vai dormir milionário na noite desta quarta-feira (11) após faturar mais de R$ 2 milhões no concurso nº 3633 da Lotofácil, da Caixa Econômica Federal. O prêmio total de R$ 5 milhões será dividido com outro bilhete, registrado em Teresina (PI).

Cada uma das duas apostas que acertaram as 15 dezenas levou para casa o montante de R$ 2.076.050,22. O bilhete soteropolitano foi registrado por meio dos canais eletrônicos da Caixa. Com 15 números marcados, a aposta custou o valor mínimo de R$ 3,50.

Baiano ganhou R$ 30 milhões na loteria, perdeu tudo e passou a ganhar a vida como flanelinha

Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões nos dias atuais por Reprodução/ Record
Antônio Domingos ganhou o equivalente a R$ 30 milhões na Loto por Reprodução
1 de 7
Antonio Domingos ganhou na Loto em 1983 por Reprodução

Os números sorteados foram: 01-05-06-07-10-11-13-17-18-20-21-22-23-24-25.

Este é o terceiro bilhete baiano a faturar um prêmio milionário em um intervalo de menos de uma semana. No último sábado (7), duas apostas da Bahia ganharam cerca de R$ 3,6 milhões no concurso nº 3.630. Um dos bilhetes foi registrado na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na Casa Lotérica Feira da Sorte, no centro da cidade. A segunda aposta foi feita em Maracás, no Vale do Jiquiriçá, na Maracás Loteria.

Como sacar prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com o banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento é realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identidade original com CPF e do recibo original da aposta premiada.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
1 de 12
Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, prêmios com valor líquido de até R$ 1.581,44 (equivalente ao bruto de R$ 2.259,20) podem ser recebidos em qualquer casa lotérica, em agências da Caixa ou, ainda, por transferência para o Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após esse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Mais recentes

Imagem - Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras

Saiba quem são os 13 presos em operação contra rede de revenda de canetas emagrecedoras
Imagem - Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia

Blusa é encontrada durante buscas por mulher arrastada por enxurrada na Bahia
Imagem - Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres

Salvador abre inscrições gratuitas para laboratório de criação de games voltado a mulheres

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
01

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca
02

Perdeu tudo? Sem apê do BBB 26, Babu mora em imóvel milionário na Barra da Tijuca

Imagem - Nubank bloqueia contas e clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro
03

Nubank bloqueia contas e clientes recorrem à Justiça para recuperar dinheiro

Imagem - Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)
04

Tarot aponta mudanças e decisões importantes para os signos nesta quarta (11)