Corpo encontrado em Vitória da Conquista é de mulher arrastada por enxurrada

Rosânia Silva Borges, 46, desapareceu na segunda-feira (9)

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 13:31

Crédito: Reprodução/ TV Sudoeste/ Redes sociais

O diretor da Diretoria Regional de Polícia do Interior (Dirpin/Sudoeste), delegado Roberto Júnior, informou nesta quinta-feira (12) que "indícios investigativos" apontam que o corpo encontrado em Vitória da Conquista é de Rosânia Silva Borges, de 46 anos. A mulher estava desaparecida há três dias após ser arrastada por uma enxurrada provocada pelas fortes chuvas na cidade do sudoeste da Bahia. 

O corpo foi encontrado no Rio Verruga, na zona rural de Vitória da Conquista, e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para confirmação oficial da identidade e demais procedimentos periciais, conforme nota da Polícia Civil. 

“O trabalho de localização contou com a atuação integrada das forças de segurança. A Polícia Civil acompanhou a ocorrência desde o início, expediu as guias periciais e instaurou inquérito policial para apurar todas as circunstâncias do caso. Nos solidarizamos com a família da vítima neste momento de dor”, afirmou Roberto Júnior.

Rosânia desapareceu após o carro por aplicativo em que estava ser arrastado pela força da água durante um temporal. O veículo foi levado para dentro de um canal na Avenida Caracas. Imagens registradas por moradores mostram quando a mulher e o motorista saem do carro e entram na água para tentar escapar da correnteza. O condutor conseguiu nadar até um ponto seguro e sobreviveu, mas a passageira foi levada pela enxurrada.

Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros realizavam buscas intensas na região. As operações contaram com apoio de drones, cães farejadores e varreduras ao longo de cerca de 21 quilômetros do Rio Verruga.

Durante as buscas, uma blusa submersa no leito do rio chegou a ser localizada e reconhecida por familiares como sendo da vítima. O celular de Rosânia também foi rastreado pela família e o sinal indicava que o aparelho estava dentro de um canal da cidade.

