Preço do combustível sofre reajuste de até 20% e fica mais caro na Bahia

Comunicado foi emitido pela Acelen nesta quinta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:40

Gasolina no Brasil contém uma porcentagem de etanol.
Veja os detalhes sobre os reajustes  Crédito: Agência Senado

Os preços da gasolina e do diesel, S10 e S500, sofreram reajuste na Bahia após aumento anunciado nesta quinta-feira (12) pela Acelen, empresa proprietária da Refinaria de Mataripe. O novo valor foi aplicado para as distribuidoras. 

De acordo com a Acelen, a gasolina teve aumento de 7,4%, passando de R$ 3,05 para R$ 3,27 no valor cobrado das distribuidoras. Também houve reajuste no diesel. O diesel S10 passou de R$ 4,18 para R$ 4,99, alta de 19,5%, enquanto o diesel S500 subiu de R$ 4,08 para R$ 4,89, aumento de 20%. O primeiro tipo tem 10 ppm (partes por milhão) de enxofre e é considerado mais limpo do que o segundo, que possui 500 ppm. 

A empresa informou, em nota, que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração fatores como cotação internacional do petróleo, variação cambial e custos de frete, podendo variar para cima ou para baixo.

A Acelen também afirmou que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais. O reajuste mais recente havia sido feito na última sexta-feira.

Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), o cenário internacional, marcado por tensões envolvendo o Irã, Estados Unidos e outros países tem interferido no mercado de petróleo e pode influenciar os valores dos combustíveis.

Em pontos de Salvador, como as avenidas Octávio Mangabeira e Simon Bolívar e no bairro do Garcia, o valor da gasolina comum já chega a R$ 6,99, como mostrou o CORREIO. 

Governo não cobrará impostos sobre diesel

Um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (12) zerou as alíquotas do PIS e do Cofins sobre a importação e comercialização do diesel. Uma medida provisória com subvenção (incentivo) ao diesel para produtores e importadores também foi anunciada. 

As medidas têm caráter temporário até 31 de dezembro deste ano, e são justificadas pela alta do petróleo causada pela guerra no Irã, que tem afetado os consumidores. 

O corte dos impostos deve reduzir o valor do litro em R$ 0,32 na refinaria. Já a subvenção aos produtores e importadores deve ter impacto de mais R$ 0,32 por litro. Ao todo, as duas medidas devem reduzir o preço em R$ 0,64 por litro do diesel, segundo cálculos do Ministério da Fazenda.

Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) afirma que a decisão de zerar os impostos federais sobre o diesel pode ajudar a mitigar os efeitos do aumento dos combustíveis sobre a economia nacional.

"A medida atende a um pleito apresentado pela CNA ao governo federal e  pode contribuir para reduzir custos de produção no campo, ajudando a frear o ritmo de alta do preço dos alimentos ao consumidor, além de aliviar pressões inflacionárias", pontua. 

