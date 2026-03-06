Preço da gasolina sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; veja valor

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de março de 2026 às 08:04
O preço da gasolina sofreu reajuste na Bahia após aumento anunciado na manhã desta sexta-feira (6) pela Acelen, empresa proprietária da Refinaria de Mataripe. O novo valor passou a ser aplicado para as distribuidoras e já começa a impactar o preço cobrado nos postos.
Em Salvador, o combustível é encontrado com preço médio de R$ 6,30. No aplicativo Preço da Hora Bahia, que reúne dados das notas fiscais eletrônicas emitidas no estado, a gasolina aparece variando entre R$ 6,23 e R$ 6,43 em postos da capital.
Segundo a Acelen, a gasolina teve aumento de 11,8%, passando de R$ 2,53 para R$ 2,83 no valor cobrado das distribuidoras. Também houve reajuste no diesel. O diesel S10 passou de R$ 3,56 para R$ 4,18, alta de 17,4%, enquanto o diesel S500 subiu de R$ 3,46 para R$ 4,08, aumento de 17,9%.
Fiscalização em postos de combustíveis na Bahia
Em nota, a empresa informou que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração fatores como cotação internacional do petróleo, variação cambial e custos de frete, podendo variar para cima ou para baixo. A Acelen também afirmou que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais.
Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), o cenário internacional, marcado por tensões envolvendo o Irã, tem interferido no mercado de petróleo e pode influenciar os valores dos combustíveis.