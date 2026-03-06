PREPARA O BOLSO

Preço da gasolina sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; veja valor

Combustível é encontrado por preço médio de R$ 6,30 nos postos de Salvador

Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:04

Posto de gasolina Crédito: Reprodução

O preço da gasolina sofreu reajuste na Bahia após aumento anunciado na manhã desta sexta-feira (6) pela Acelen, empresa proprietária da Refinaria de Mataripe. O novo valor passou a ser aplicado para as distribuidoras e já começa a impactar o preço cobrado nos postos.

Em Salvador, o combustível é encontrado com preço médio de R$ 6,30. No aplicativo Preço da Hora Bahia, que reúne dados das notas fiscais eletrônicas emitidas no estado, a gasolina aparece variando entre R$ 6,23 e R$ 6,43 em postos da capital.

Segundo a Acelen, a gasolina teve aumento de 11,8%, passando de R$ 2,53 para R$ 2,83 no valor cobrado das distribuidoras. Também houve reajuste no diesel. O diesel S10 passou de R$ 3,56 para R$ 4,18, alta de 17,4%, enquanto o diesel S500 subiu de R$ 3,46 para R$ 4,08, aumento de 17,9%.

Em nota, a empresa informou que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração fatores como cotação internacional do petróleo, variação cambial e custos de frete, podendo variar para cima ou para baixo. A Acelen também afirmou que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais.