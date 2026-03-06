Acesse sua conta
Preço da gasolina sofre reajuste e fica mais caro na Bahia; veja valor

Combustível é encontrado por preço médio de R$ 6,30 nos postos de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:04

Posto de gasolina
Posto de gasolina Crédito: Reprodução

O preço da gasolina sofreu reajuste na Bahia após aumento anunciado na manhã desta sexta-feira (6) pela Acelen, empresa proprietária da Refinaria de Mataripe. O novo valor passou a ser aplicado para as distribuidoras e já começa a impactar o preço cobrado nos postos.

Em Salvador, o combustível é encontrado com preço médio de R$ 6,30. No aplicativo Preço da Hora Bahia, que reúne dados das notas fiscais eletrônicas emitidas no estado, a gasolina aparece variando entre R$ 6,23 e R$ 6,43 em postos da capital.

Segundo a Acelen, a gasolina teve aumento de 11,8%, passando de R$ 2,53 para R$ 2,83 no valor cobrado das distribuidoras. Também houve reajuste no diesel. O diesel S10 passou de R$ 3,56 para R$ 4,18, alta de 17,4%, enquanto o diesel S500 subiu de R$ 3,46 para R$ 4,08, aumento de 17,9%.

Fiscalização em postos de combustíveis na Bahia

Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia
Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia por Divulgação
Operação Combustível Legal encontra irregularidades em postos de combustíveis por Reprodução/ Sefaz
1 de 3
Postos de combustíveis foram fiscalizados no Recôncavo da Bahia

Em nota, a empresa informou que os preços seguem critérios de mercado e levam em consideração fatores como cotação internacional do petróleo, variação cambial e custos de frete, podendo variar para cima ou para baixo. A Acelen também afirmou que adota uma política de preços transparente, baseada em critérios técnicos e alinhada às práticas internacionais.

Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis-BA), o cenário internacional, marcado por tensões envolvendo o Irã, tem interferido no mercado de petróleo e pode influenciar os valores dos combustíveis.

