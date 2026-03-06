Anjo da Guarda manda recado forte para 3 signos nesta sexta (6 de março): evite repetir o mesmo erro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 6 de março de 2026 às 00:00
A sexta-feira (6) chega com um chamado importante para reflexão. O Anjo da Guarda atua hoje como um orientador espiritual que incentiva mais atenção às próprias atitudes, especialmente em situações que parecem se repetir na vida. Pequenos sinais podem mostrar onde estão os padrões que precisam ser quebrados.
É um dia em que decisões precipitadas podem gerar consequências maiores do que o esperado. Por isso, a espiritualidade pede calma, observação e maturidade emocional antes de agir. Quando a mesma situação surge mais de uma vez, muitas vezes é um convite para fazer diferente.
Áries
A impulsividade pode ser seu maior desafio hoje. Situações que exigem paciência podem testar seu temperamento, principalmente em conversas ou decisões rápidas. O Anjo da Guarda pede que você respire antes de reagir. Agir com estratégia e menos pressa pode evitar conflitos desnecessários e abrir caminhos mais seguros.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Virgem
A tendência de querer resolver tudo sozinho pode gerar cansaço e ansiedade. O recado espiritual é aprender a dividir responsabilidades e aceitar que nem tudo precisa estar sob controle o tempo inteiro. Organizar prioridades e respeitar seus limites ajudará a manter o equilíbrio ao longo do dia.
As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos
Peixes
A sensibilidade estará ainda mais intensa. Emoções de outras pessoas podem acabar afetando você mais do que deveriam. O Anjo da Guarda orienta a manter certa distância de ambientes carregados ou discussões. Proteger sua energia emocional será essencial para preservar a tranquilidade.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
Mensagem do dia
Quando a vida repete situações, muitas vezes é porque ainda existe algo a ser aprendido. Hoje, a espiritualidade convida você a agir com mais consciência, evitando velhos erros e escolhendo caminhos que tragam mais paz e maturidade.