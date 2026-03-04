VENCEU!

Excluído de bolão da Mega-Sena premiado com R$ 206 milhões, idoso recebe valor dois anos depois

O jogo foi feito por um grupo de 53 pessoas em Goiânia (GO)

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:18

Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O que começou como uma aposta simples de R$ 20 acabou virando uma história que levou dois anos para chegar ao final. Um idoso de 78 anos que participou de um bolão premiado na Mega-Sena precisou recorrer à Justiça para receber a parte do prêmio que deveria ter entrado na conta logo após o sorteio.

O jogo foi feito por um grupo de 53 pessoas em Goiânia (GO), que já tinham o costume de se reunir para apostar juntos. Em 2024, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou um prêmio de R$ 206,4 milhões.

Cada participante havia comprado uma cota de R$ 20, o que garantiria cerca de R$ 160 mil para cada integrante. O aposentado pagou sua parte e chegou a enviar o comprovante no grupo de mensagens usado para organizar a aposta. Mesmo assim, quando o dinheiro foi dividido, ele acabou ficando de fora da lista de quem receberia o prêmio.

Sem entender o motivo, o idoso decidiu procurar a Justiça poucos dias depois do resultado. O organizador do bolão alegou que o pagamento teria sido feito depois do prazo combinado para participar da aposta coletiva.

O caso foi analisado na 29ª Vara Cível de Goiânia. Ao avaliar a situação, a juíza Joyre Cunha entendeu que houve descumprimento do acordo e determinou que o valor da cota fosse pago ao participante.

A decisão saiu em fevereiro de 2026. Com a correção monetária aplicada ao valor original, a quantia chegou a cerca de R$ 180 mil.