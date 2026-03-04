Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Excluído de bolão da Mega-Sena premiado com R$ 206 milhões, idoso recebe valor dois anos depois

O jogo foi feito por um grupo de 53 pessoas em Goiânia (GO)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 18:18

Mega-Sena sorteia novo prêmio
Mega-Sena sorteia novo prêmio Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O que começou como uma aposta simples de R$ 20 acabou virando uma história que levou dois anos para chegar ao final. Um idoso de 78 anos que participou de um bolão premiado na Mega-Sena precisou recorrer à Justiça para receber a parte do prêmio que deveria ter entrado na conta logo após o sorteio.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
1 de 5
1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O jogo foi feito por um grupo de 53 pessoas em Goiânia (GO), que já tinham o costume de se reunir para apostar juntos. Em 2024, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou um prêmio de R$ 206,4 milhões.

Cada participante havia comprado uma cota de R$ 20, o que garantiria cerca de R$ 160 mil para cada integrante. O aposentado pagou sua parte e chegou a enviar o comprovante no grupo de mensagens usado para organizar a aposta. Mesmo assim, quando o dinheiro foi dividido, ele acabou ficando de fora da lista de quem receberia o prêmio.

Leia mais

Imagem - Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

Imagem - Rivalidade Ardente: série gay de sucesso vai ganhar segunda temporada

Rivalidade Ardente: série gay de sucesso vai ganhar segunda temporada

Imagem - Hospital atualiza estado de saúde de Marquito; humorista recebe cuidado intensivo

Hospital atualiza estado de saúde de Marquito; humorista recebe cuidado intensivo

Sem entender o motivo, o idoso decidiu procurar a Justiça poucos dias depois do resultado. O organizador do bolão alegou que o pagamento teria sido feito depois do prazo combinado para participar da aposta coletiva.

O caso foi analisado na 29ª Vara Cível de Goiânia. Ao avaliar a situação, a juíza Joyre Cunha entendeu que houve descumprimento do acordo e determinou que o valor da cota fosse pago ao participante.

Leia mais

Imagem - Round 6 ganhará reality com celebridades; veja quem está no elenco

Round 6 ganhará reality com celebridades; veja quem está no elenco

Imagem - Condenado por estupro de vulnerável, ator está no ar em novela da Globo

Condenado por estupro de vulnerável, ator está no ar em novela da Globo

Imagem - Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos: 'A gente só esconde o que é errado'

Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos: 'A gente só esconde o que é errado'

A decisão saiu em fevereiro de 2026. Com a correção monetária aplicada ao valor original, a quantia chegou a cerca de R$ 180 mil.

O dinheiro foi depositado à vista. Segundo o advogado Fernando Melo, o aposentado recebeu a notícia com alegria e pretende usar o valor para pagar contas e ajudar a família.

Mais recentes

Imagem - Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'

Ex-atriz mirim de 'Senhora do Destino' celebra nova carreira aos 34 anos: 'Agora começo uma nova fase'
Imagem - Isabella Scherer revela segunda gravidez ao posar com marido e filhos

Isabella Scherer revela segunda gravidez ao posar com marido e filhos
Imagem - Fã eterniza Virgínia Fonseca com tatuagem gigante na perna; confira o resultado

Fã eterniza Virgínia Fonseca com tatuagem gigante na perna; confira o resultado

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil
01

Prefeitura abre inscrições para concurso público com 471 vagas e salários de até R$ 4,6 mil

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
02

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
03

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
04

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu