Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos: 'A gente só esconde o que é errado'

Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 15:25
Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais. A atriz abriu o jogo e confirmou que fuma maconha tranquilamente na frente dos filhos, e disse que não vê problema na atitude.
A artista, de 49 anos, é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos do antigo relacionamento com o surfista Pedro Scooby. Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber se ela escondia o hábito das crianças.
Luana Piovani
Luana respondeu que prefere agir com transparência e afirmou que não considera a prática errada.
“Claro! Por que fumaria escondida se não estou fazendo nada de errado? Olha o pensamento, entendeu?! Se eu estivesse escondido, imediatamente o pensamento é: ‘Por que que está escondendo?’ A gente só esconde o que é errado e eu não acho errado”, disse.
A atriz também explicou que vive em Portugal, onde a legislação trata o consumo de drogas de forma diferente, e afirmou que considera o hábito menos prejudicial do que outras práticas comuns.
Segundo ela, os filhos sabem do consumo e convivem com a situação de forma natural. Luana disse ainda que prefere lidar com o tema de maneira aberta para evitar curiosidade ou desinformação.
“Meus filhos sabem disso. Sabem por quê? Porque eles vivem a experiência. Às vezes até chegam aqui com algumas questões em relação ao que escutam na rua, mas eles têm o melhor exemplo do mundo”, afirmou.
Ao comentar a criação dos filhos, a atriz também elogiou sua própria dedicação como mãe e destacou que mantém uma rotina organizada e presente na vida das crianças.