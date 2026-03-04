DESCONSTRUÍDA

Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos: 'A gente só esconde o que é errado'

Atriz afirma que prefere não esconder o hábito das crianças e defende que tem uma relação aberta com os filhos

Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:25

Luana Piovani Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais. A atriz abriu o jogo e confirmou que fuma maconha tranquilamente na frente dos filhos, e disse que não vê problema na atitude.

A artista, de 49 anos, é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos do antigo relacionamento com o surfista Pedro Scooby. Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber se ela escondia o hábito das crianças.

Luana respondeu que prefere agir com transparência e afirmou que não considera a prática errada.

“Claro! Por que fumaria escondida se não estou fazendo nada de errado? Olha o pensamento, entendeu?! Se eu estivesse escondido, imediatamente o pensamento é: ‘Por que que está escondendo?’ A gente só esconde o que é errado e eu não acho errado”, disse.

A atriz também explicou que vive em Portugal, onde a legislação trata o consumo de drogas de forma diferente, e afirmou que considera o hábito menos prejudicial do que outras práticas comuns.

Segundo ela, os filhos sabem do consumo e convivem com a situação de forma natural. Luana disse ainda que prefere lidar com o tema de maneira aberta para evitar curiosidade ou desinformação.

“Meus filhos sabem disso. Sabem por quê? Porque eles vivem a experiência. Às vezes até chegam aqui com algumas questões em relação ao que escutam na rua, mas eles têm o melhor exemplo do mundo”, afirmou.