Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos: 'A gente só esconde o que é errado'

Atriz afirma que prefere não esconder o hábito das crianças e defende que tem uma relação aberta com os filhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:25

Luana Piovani
Luana Piovani Crédito: Reprodução

Luana Piovani voltou a causar polêmica nas redes sociais. A atriz abriu o jogo e confirmou que fuma maconha tranquilamente na frente dos filhos, e disse que não vê problema na atitude.

A artista, de 49 anos, é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos do antigo relacionamento com o surfista Pedro Scooby. Durante uma caixinha de perguntas no Instagram, um internauta quis saber se ela escondia o hábito das crianças.

Luana Piovani

Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani por Reprodução/Instagram
Luana Piovani nos seus stories nesta segunda (9) por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani desafaba nos stories por Reprodução / Redes Sociais
Luana Piovani na novela Sangue Oculto por Reprodução/TV Brasil
Luana Piovani em Sangue Oculto por Divulgação
Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani relatou tremor em Portugal por Reprodução
Luana Piovani disse ter sido assediada por um diretor da Globo por Reprodução
Luana Piovani aproveitou seu espaço no Instagram para soltar o verbo sobre o carnaval brasileiro por Reprodução/Redes Sociais
1 de 11
Luana Piovani por Reprodução

Luana respondeu que prefere agir com transparência e afirmou que não considera a prática errada.

“Claro! Por que fumaria escondida se não estou fazendo nada de errado? Olha o pensamento, entendeu?! Se eu estivesse escondido, imediatamente o pensamento é: ‘Por que que está escondendo?’ A gente só esconde o que é errado e eu não acho errado”, disse.

A atriz também explicou que vive em Portugal, onde a legislação trata o consumo de drogas de forma diferente, e afirmou que considera o hábito menos prejudicial do que outras práticas comuns.

Leia mais

Imagem - Luiza Possi anuncia carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Luiza Possi anuncia carreira gospel: 'Vou cantar pelo amor de Deus'

Imagem - BBB 26: Ana Paula Renault descobre dinâmica do Paredão falso

BBB 26: Ana Paula Renault descobre dinâmica do Paredão falso

Imagem - Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Tati Machado critica participante do BBB 26 e desabafa ao vivo: 'Existem coisas que não podem ser ditas'

Segundo ela, os filhos sabem do consumo e convivem com a situação de forma natural. Luana disse ainda que prefere lidar com o tema de maneira aberta para evitar curiosidade ou desinformação.

“Meus filhos sabem disso. Sabem por quê? Porque eles vivem a experiência. Às vezes até chegam aqui com algumas questões em relação ao que escutam na rua, mas eles têm o melhor exemplo do mundo”, afirmou.

Ao comentar a criação dos filhos, a atriz também elogiou sua própria dedicação como mãe e destacou que mantém uma rotina organizada e presente na vida das crianças.

Mais recentes

Imagem - Fim da linha para Sandra? Ernesto entra na mira da polícia em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (4)

Fim da linha para Sandra? Ernesto entra na mira da polícia em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (4)
Imagem - Pescadores fazem descoberta assustadora que obriga cientistas a olhar para trás no tempo 160 anos

Pescadores fazem descoberta assustadora que obriga cientistas a olhar para trás no tempo 160 anos
Imagem - Sem saber do paredão falso, Jordana cumpre promessa e faz topless no BBB 26

Sem saber do paredão falso, Jordana cumpre promessa e faz topless no BBB 26

MAIS LIDAS

Imagem - Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia
01

Formada na UFBA: quem é a fonoaudióloga presa por agredir criança em clínica na Bahia

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
04

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão