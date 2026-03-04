BBB 26: Ana Paula Renault descobre dinâmica do Paredão falso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 4 de março de 2026 às 14:55
A dinâmica do Paredão falso do BBB 26 começou a ser desvendada dentro da casa nesta quarta-feira (4). Durante uma conversa no quarto Sonho de Eternidade, Ana Paula Renault afirmou acreditar que o desaparecimento de Juliano Floss está ligado à estratégia da produção e que o brother teria sido levado para um quarto secreto.
A suspeita surgiu após Juliano ser chamado por Breno para um suposto desafio e deixar a casa usando um macacão amarelo. Diante da situação, Ana Paula passou a analisar o que poderia ter acontecido e concluiu que a dinâmica poderia envolver um Paredão falso.
Breno Corã está confinado no quarto secreto após passar por paredão falso no BBB 26
Ao lado de Milena Lages e Samira Sagr, a veterana levantou a hipótese de que Breno teria sido o responsável por escolher alguém para ir ao local onde acompanha tudo o que acontece no reality.
Durante a conversa, as sisters também avaliaram quem poderia ter sido convocado. Milena comentou que provavelmente seria alguém próximo do quarto onde estavam, e Ana Paula rapidamente apontou Juliano como a opção mais provável.
No mesmo diálogo, Ana Paula também afirmou que a Líder da semana não poderia participar da dinâmica, o que reforçou ainda mais a teoria entre as aliadas.
Enquanto isso, do lado de fora, outros participantes ainda acreditam que Breno foi eliminado do programa e não cogitam a possibilidade de um Paredão falso.
Juliano encontra Breno no Quarto Secreto
Depois de ser retirado da casa, Juliano foi levado vendado para o Quarto Secreto. Ao retirar a venda e encontrar Breno no local, o dançarino se surpreendeu e reagiu com emoção.
“Eu não acredito! Eu pensei que eu tinha saído da casa”, disse ele, ao perceber que o brother continuava no jogo.
Breno explicou que venceu o Paredão falso e recebeu o poder de escolher um participante para acompanhá-lo na dinâmica. O escolhido foi Juliano, que comemorou o reencontro com o aliado e demonstrou entusiasmo com a nova fase do jogo.