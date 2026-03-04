Acesse sua conta
BBB 26: Ana Paula Renault descobre dinâmica do Paredão falso

Sister levanta teoria ao lado de Milena e Samira e acerta funcionamento da estratégia da produção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  Fernanda Varela

Publicado em 4 de março de 2026 às 14:55

Juliano Floss encontra Breno Corã no quarto secreto do BBB 26
Juliano Floss encontra Breno Corã no quarto secreto do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A dinâmica do Paredão falso do BBB 26 começou a ser desvendada dentro da casa nesta quarta-feira (4). Durante uma conversa no quarto Sonho de Eternidade, Ana Paula Renault afirmou acreditar que o desaparecimento de Juliano Floss está ligado à estratégia da produção e que o brother teria sido levado para um quarto secreto.

A suspeita surgiu após Juliano ser chamado por Breno para um suposto desafio e deixar a casa usando um macacão amarelo. Diante da situação, Ana Paula passou a analisar o que poderia ter acontecido e concluiu que a dinâmica poderia envolver um Paredão falso.

Ao lado de Milena Lages e Samira Sagr, a veterana levantou a hipótese de que Breno teria sido o responsável por escolher alguém para ir ao local onde acompanha tudo o que acontece no reality.

Durante a conversa, as sisters também avaliaram quem poderia ter sido convocado. Milena comentou que provavelmente seria alguém próximo do quarto onde estavam, e Ana Paula rapidamente apontou Juliano como a opção mais provável.

No mesmo diálogo, Ana Paula também afirmou que a Líder da semana não poderia participar da dinâmica, o que reforçou ainda mais a teoria entre as aliadas.

Enquanto isso, do lado de fora, outros participantes ainda acreditam que Breno foi eliminado do programa e não cogitam a possibilidade de um Paredão falso.

Juliano encontra Breno no Quarto Secreto

Depois de ser retirado da casa, Juliano foi levado vendado para o Quarto Secreto. Ao retirar a venda e encontrar Breno no local, o dançarino se surpreendeu e reagiu com emoção.

“Eu não acredito! Eu pensei que eu tinha saído da casa”, disse ele, ao perceber que o brother continuava no jogo.

Breno explicou que venceu o Paredão falso e recebeu o poder de escolher um participante para acompanhá-lo na dinâmica. O escolhido foi Juliano, que comemorou o reencontro com o aliado e demonstrou entusiasmo com a nova fase do jogo.

