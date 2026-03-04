BBB

Ex-BBB Lucas Penteado defende Babu Santana: ‘Salvou minha vida’

O ator utilizou as redes sociais para exaltar o apoio recebido pelo veterano

Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 16:29

Lucas Penteado sai em defesa de Babu Santana Crédito: Reprodução/ TV Globo

O ex-participante do Big Brother Brasil, Lucas Penteado, saiu em defesa de Babu Santana nesta segunda-feira (4). Em vídeo publicado em suas redes sociais, o ator agradeceu pelo acolhimento que recebeu após sua passagem pelo reality. Na sua edição, Lucas optou pela desistência durante a segunda semana do BBB 21; no entanto, sua trajetória ficou marcada pelos embates com Karol Conká e por protagonizar o primeiro beijo gay na história do programa no Brasil, com Gil do Vigor.

Na publicação, ele foi enfático ao proteger o amigo: "Vou mandar esse papo reto e vou botar a cara no sol. Vou ser curto e grosso e muito afrocentrado. Se você não gosta do Babu o problema é seu, guarda para você”.

“Se vier falar comigo, a gente vai discutir. Babu salvou minha vida mais de uma vez. Babu me arrumou trabalho aqui fora. Babu me ajudou, foi na minha casa, me abraçou. Babu é o pai dos artistas pretos. Não vem falar mal do paizão. Guarda para você. Não tem motivo para não gostar do paizão. Ele é direto e sincero", declarou. Lucas exaltou o trabalho que o colega vem realizando no cinema nacional e relembrou o suporte oferecido pelo veterano do BBB 20 na época.

Ele completou a declaração reforçando sua admiração e afirmando estar pronto para “passar pano” para o amigo: “Se você gosta da Ana Paula, beleza, segue seu rumo. Mas não vem falar mal do Babu para mim, não. Babu é perfeito e maravilhoso, e o pano está pronto. Se precisar de pano, nós estaremos passando também”.