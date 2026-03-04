Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

A protagonista não reage bem ao saber que João Raul passou a noite com Naiane

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:30

João Raul e Agrado na entrevista com Talita
João Raul e Agrado na entrevista com Talita Crédito: Reprodução/ Globoplay

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (4), decisões passadas impactam o relacionamento dos protagonistas.

A trama avança com Eduarda (Gabz) e Luan (Lucas Wickhaus) se aproximando para comemorar o sucesso do show; os dois acabam ficando juntos. Walmir (Antonio Calloni) implora para que Agrado (Isadora Cruz) não conte a João Raul (Filipe Bragança) que o viu acompanhado de Adilson e de um homem armado.

Zuzu (Elisa Lucinda) recebe um envelope com croquis assinados por Bendito Ventura. Já Talita (Luellem de Castro) entrevista Agrado e João Raul sobre o lançamento de seus respectivos álbuns.

O clima pesa quando Agrado descobre que João Raul passou uma noite com Naiane (Isabelle Drummond) e manteve segredo sobre o ocorrido. A protagonista não aceita a omissão. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) ultrapassa os limites e pressiona Janete (Letícia Spiller) sobre Jean Carlos (Ricardo Pereira), levando a mulher a revelar que a relação entre eles não foi consentida.

Walmir avisa a Ronei (Thomás Aquino) e Naiane que Agrado se afastou de João Raul após a descoberta. Por fim, Marcela (Isabelle Nassar) e Eva (Nathalia Cruz) comunicam a Zilá (Leandra Leal) que sua linha de roupas foi rejeitada.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Leia mais

Imagem - João Raul e Agrado decidem investir em álbuns solos; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (3)

João Raul e Agrado decidem investir em álbuns solos; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta terça-feira (3)

Imagem - Tom Bastos tenta convencer Agrado a lançar álbum solo; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (2)

Tom Bastos tenta convencer Agrado a lançar álbum solo; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (2)

Imagem - Nanda Prado, parceira de Janete, é denunciada por poluição; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28)

Nanda Prado, parceira de Janete, é denunciada por poluição; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28)

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo

Poze do Rodo questiona ação policial em caso de estupro coletivo
Imagem - Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante

Rapper recebe pena de 12 anos por matar estudante
Imagem - Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

Babu Santana fará par romântico com Lucas Leto, o Sardinha de Vale Tudo, na TV

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas
01

Anjo da Guarda envia alerta para 3 signos nesta quarta (4 de março): cuidado com decisões precipitadas

Imagem - FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu
02

FOTOS: Ator envolvido em polêmica com Andressa Urach se casou totalmente nu

Imagem - A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado
03

A felicidade reaparece com força total para 3 signos a partir de hoje (4 de março) e marca o fim de um ciclo pesado

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
04

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos