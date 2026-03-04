NOVELA DAS SETE

Sem noivado? Revelação estremece relacionamento de João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quarta-feira (4)

A protagonista não reage bem ao saber que João Raul passou a noite com Naiane

K Kamila Macedo

Publicado em 4 de março de 2026 às 17:30

João Raul e Agrado na entrevista com Talita Crédito: Reprodução/ Globoplay

No capítulo de “Coração Acelerado” desta quarta-feira (4), decisões passadas impactam o relacionamento dos protagonistas.

A trama avança com Eduarda (Gabz) e Luan (Lucas Wickhaus) se aproximando para comemorar o sucesso do show; os dois acabam ficando juntos. Walmir (Antonio Calloni) implora para que Agrado (Isadora Cruz) não conte a João Raul (Filipe Bragança) que o viu acompanhado de Adilson e de um homem armado.

Zuzu (Elisa Lucinda) recebe um envelope com croquis assinados por Bendito Ventura. Já Talita (Luellem de Castro) entrevista Agrado e João Raul sobre o lançamento de seus respectivos álbuns.

O clima pesa quando Agrado descobre que João Raul passou uma noite com Naiane (Isabelle Drummond) e manteve segredo sobre o ocorrido. A protagonista não aceita a omissão. Alaorzinho (Daniel de Oliveira) ultrapassa os limites e pressiona Janete (Letícia Spiller) sobre Jean Carlos (Ricardo Pereira), levando a mulher a revelar que a relação entre eles não foi consentida.

Walmir avisa a Ronei (Thomás Aquino) e Naiane que Agrado se afastou de João Raul após a descoberta. Por fim, Marcela (Isabelle Nassar) e Eva (Nathalia Cruz) comunicam a Zilá (Leandra Leal) que sua linha de roupas foi rejeitada.

