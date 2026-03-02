Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tom Bastos tenta convencer Agrado a lançar álbum solo; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (2)

Empresário se encanta pelo talento da protagonista

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:24

Agrado estranha atitude de João Raul em 'Coração Acelerado'
Agrado em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

O capítulo desta segunda-feira (2) marca decisões importantes na carreira musical de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) após Tom Bastos (Bruno Mazzeo) se encantar pela artista.

Com a ajuda de Cinara (Ramille), Zilá (Leandra Leal) seduz Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Tom Bastos tenta convencer Agrado, afirmando que ela deve lançar álbum sem a parceria de João Raul.

João Raul se incomoda com a proposta de Tom para Agrado. Marcela (Isabelle Nassar) se aproxima de Alaor (Marcos Caruso). Adilson (Renato Livera) cobra a dívida de jogo de Walmir (Antonio Calloni), que entrega sua motocicleta ao homem para quitar a pendência. Agrado decide seguir com o álbum em dupla com João Raul, mas aceita ser empresariada por Tom.

Cinara não gosta do interesse de Alaor por Marcela. Agrado confessa a Eduarda (Gabz) que cogita, de fato, produzir um álbum solo. O clima pesa quando João Raul e Agrado discutem, enquanto Tom, Ronei (Thomás Aquino) e Naiane (Isabelle Drummond) vibram com o sucesso de seu plano.

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
1 de 10
Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo

“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.

Leia mais

Imagem - Nanda Prado, parceira de Janete, é denunciada por poluição; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28)

Nanda Prado, parceira de Janete, é denunciada por poluição; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ deste sábado (28)

Imagem - Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)

Cinara tenta separar João Raul e Agrado; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta sexta-feira (27)

Imagem - Eduarda rejeita Luan, que não desiste; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (26)

Eduarda rejeita Luan, que não desiste; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta quinta-feira (26)

Tags:

Coração Acelerado

Mais recentes

Imagem - Raul é mesmo filho de Samira e Ferette? Revelação abala trama de Três Graças

Raul é mesmo filho de Samira e Ferette? Revelação abala trama de Três Graças
Imagem - Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico

Como comprar arte barata em 7 lugares e decorar sua casa como rico
Imagem - Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

Sobrinho de integrante do ‘Mamonas Assassinas’ revive legado da banda nos palcos com a turnê ‘30 Anos’

MAIS LIDAS

Imagem - A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente
01

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Imagem - Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos
02

Não é só supermercado: veja outros estabelecimentos que também não podem abrir aos domingos

Imagem - Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'
03

Clínica oftalmológica de Salvador é interditada após denúncias de perda de visão e sangramento: 'Risco de lesão cerebral'

Imagem - Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu
04

Cada signo tem um dia da sorte em Março e ele pode mudar o rumo do mês; veja quando será o seu