Tom Bastos tenta convencer Agrado a lançar álbum solo; confira o resumo de ‘Coração Acelerado’ desta segunda-feira (2)

Kamila Macedo
Publicado em 2 de março de 2026 às 18:24
O capítulo desta segunda-feira (2) marca decisões importantes na carreira musical de Agrado (Isadora Cruz) e João Raul (Filipe Bragança) após Tom Bastos (Bruno Mazzeo) se encantar pela artista.
Com a ajuda de Cinara (Ramille), Zilá (Leandra Leal) seduz Alaorzinho (Daniel de Oliveira). Tom Bastos tenta convencer Agrado, afirmando que ela deve lançar álbum sem a parceria de João Raul.
João Raul se incomoda com a proposta de Tom para Agrado. Marcela (Isabelle Nassar) se aproxima de Alaor (Marcos Caruso). Adilson (Renato Livera) cobra a dívida de jogo de Walmir (Antonio Calloni), que entrega sua motocicleta ao homem para quitar a pendência. Agrado decide seguir com o álbum em dupla com João Raul, mas aceita ser empresariada por Tom.
Cinara não gosta do interesse de Alaor por Marcela. Agrado confessa a Eduarda (Gabz) que cogita, de fato, produzir um álbum solo. O clima pesa quando João Raul e Agrado discutem, enquanto Tom, Ronei (Thomás Aquino) e Naiane (Isabelle Drummond) vibram com o sucesso de seu plano.
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
“Coração Acelerado” é exibida por volta das 19h30, após o BATV.