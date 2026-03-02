Acesse sua conta
Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Cantora faz primeira live depois de cirurgia no rosto e explica queda provocada por quadro vasovagal

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de março de 2026 às 19:33

Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação
Ivete Sangalo faz primeira live após fratura no rosto e tranquiliza fãs sobre recuperação Crédito: Reprodução

Ivete Sangalo fez seu primeiro pronunciamento após a cirurgia no rosto e tranquilizou os fãs em uma live direto do hospital. A cantora revelou que sofreu uma fratura após desmaiar em Salvador e destacou que o episódio foi consequência de um quadro vasovagal associado a estresse e desidratação.

“Eu bati o rosto no chão, quebrei dois ossos, o zigoma”, explicou Ivete Sangalo, ao detalhar a gravidade da lesão.

A queda aconteceu em Salvador. Segundo Ivete Sangalo, ela já tem histórico de vasovagal, condição que pode causar tontura e desmaio devido à queda de pressão. “Eu já tenho um problema de vasovagal. É uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão, em virtude do estresse, do trabalho. Acho que foi por conta do Carnaval”, contou.

Além do desgaste da maratona carnavalesca, a artista afirmou que enfrentava um quadro de virose, com diarreia e desidratação, o que agravou a situação. Durante o desmaio, ela caiu e fraturou o osso zigomático, na região da maçã do rosto.“Foi uma pancada muito forte. Eu cheguei meio desacordada ao hospital”, relatou.

Ivete Sangalo faz primeiro show após acidente doméstico por Léo Franco/AgNews

Ivete foi socorrida inicialmente no Hospital Aliança, em Salvador, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, viajou para São Paulo para realizar a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. “Operei domingo pela manhã. Passei o dia inteiro repousando, recomendação médica”, disse.

Ela fez questão de agradecer à equipe médica e destacou que o osso fraturado foi reposicionado com sucesso. Apesar do inchaço visível, garantiu que a recuperação está evoluindo bem.“Poderia ter sido uma coisa tão pior. Eu poderia ter batido a cabeça num lugar mais crítico”, afirmou.

Mesmo após o susto, Ivete Sangalo conseguiu cumprir um compromisso profissional antes da cirurgia. A cantora revelou que se sentia segura para a apresentação e que agiu com responsabilidade, sempre orientada pelos médicos.“Cumpri com a minha palavra, com o meu dever. Sou uma mulher muito responsável”, declarou.

Durante a live, Ivete aproveitou para reforçar a importância dos cuidados médicos e revelou que agora terá acompanhamento específico para o quadro vasovagal.“Descobri essa condição de forma mais detalhada. Já estou medicada, vou fazer terapias, meditação e recapitular a rota. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo”, disse.

Ela também destacou o papel da saúde mental e física na recuperação.“A saúde é o maior bem que uma pessoa pode ter. A minha saúde mental me ajudou muito a passar por isso sem desesperos.”

Emocionada, Ivete Sangalo encerrou a live agradecendo o carinho do público. “Essa live é a primeira para agradecer. Eu estou maravilhosa, estou bem assistida. Está tudo bem”. A cantora ainda alertou os seguidores sobre informações distorcidas: “Se você vir outra história por aí, a história real é essa que eu conto a vocês.”

Ivete Sangalo

