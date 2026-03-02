Ivete Sangalo quebra silêncio após cirurgia delicada no rosto: ‘Poderia ter sido muito pior’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de março de 2026 às 19:33
Ivete Sangalo fez seu primeiro pronunciamento após a cirurgia no rosto e tranquilizou os fãs em uma live direto do hospital. A cantora revelou que sofreu uma fratura após desmaiar em Salvador e destacou que o episódio foi consequência de um quadro vasovagal associado a estresse e desidratação.
“Eu bati o rosto no chão, quebrei dois ossos, o zigoma”, explicou Ivete Sangalo, ao detalhar a gravidade da lesão.
A queda aconteceu em Salvador. Segundo Ivete Sangalo, ela já tem histórico de vasovagal, condição que pode causar tontura e desmaio devido à queda de pressão. “Eu já tenho um problema de vasovagal. É uma vertigem que a gente sente, uma queda de pressão, em virtude do estresse, do trabalho. Acho que foi por conta do Carnaval”, contou.
Além do desgaste da maratona carnavalesca, a artista afirmou que enfrentava um quadro de virose, com diarreia e desidratação, o que agravou a situação. Durante o desmaio, ela caiu e fraturou o osso zigomático, na região da maçã do rosto.“Foi uma pancada muito forte. Eu cheguei meio desacordada ao hospital”, relatou.
Ivete foi socorrida inicialmente no Hospital Aliança, em Salvador, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, viajou para São Paulo para realizar a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês. “Operei domingo pela manhã. Passei o dia inteiro repousando, recomendação médica”, disse.
Ela fez questão de agradecer à equipe médica e destacou que o osso fraturado foi reposicionado com sucesso. Apesar do inchaço visível, garantiu que a recuperação está evoluindo bem.“Poderia ter sido uma coisa tão pior. Eu poderia ter batido a cabeça num lugar mais crítico”, afirmou.
Mesmo após o susto, Ivete Sangalo conseguiu cumprir um compromisso profissional antes da cirurgia. A cantora revelou que se sentia segura para a apresentação e que agiu com responsabilidade, sempre orientada pelos médicos.“Cumpri com a minha palavra, com o meu dever. Sou uma mulher muito responsável”, declarou.
Durante a live, Ivete aproveitou para reforçar a importância dos cuidados médicos e revelou que agora terá acompanhamento específico para o quadro vasovagal.“Descobri essa condição de forma mais detalhada. Já estou medicada, vou fazer terapias, meditação e recapitular a rota. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo”, disse.
Ela também destacou o papel da saúde mental e física na recuperação.“A saúde é o maior bem que uma pessoa pode ter. A minha saúde mental me ajudou muito a passar por isso sem desesperos.”
Emocionada, Ivete Sangalo encerrou a live agradecendo o carinho do público. “Essa live é a primeira para agradecer. Eu estou maravilhosa, estou bem assistida. Está tudo bem”. A cantora ainda alertou os seguidores sobre informações distorcidas: “Se você vir outra história por aí, a história real é essa que eu conto a vocês.”