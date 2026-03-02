OPORTUNIDADE

Caixa abre processo seletivo de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Há vagas para ensino médio e superior

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para processo seletivo de estagiários em todo o país. O edital nº 01/2026, realizado em parceria com a Super Estágios, prevê formação de cadastro de reserva para estudantes de nível médio, técnico e superior, com contratação conforme a necessidade da instituição até o fim da validade do certame.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 20 de março de 2026, às 23h59, exclusivamente pelo site da Super Estágios. O processo seletivo terá validade até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado. A aprovação garante expectativa de convocação, condicionada à abertura de vagas durante o período de vigência do edital.

Requisitos

Podem participar estudantes que tenham, no mínimo, 16 anos completos na data de início do estágio e que estejam regularmente matriculados e com frequência ativa em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação.

Para o nível superior, é exigido que o candidato esteja a partir do 2º semestre, em cursos com duração entre três e cinco anos. O edital também estabelece que o estudante não pode ter realizado estágio na Caixa por período igual ou superior a dois anos — exceto no caso de pessoa com deficiência — nem possuir vínculo como empregado, aprendiz ou prestador de serviço na instituição.

No caso dos cursos técnicos, o processo contempla apenas áreas relacionadas à atuação do banco, como Administração, Contabilidade, Finanças, Logística, Marketing, Recursos Humanos, Secretariado, Vendas e Segurança do Trabalho, além do ensino médio regular e EJA.

Bolsa-auxílio

A bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade. Para estudantes de nível médio e técnico, a carga horária é de quatro horas diárias, totalizando 20 horas semanais, com bolsa de R$ 500 e auxílio-transporte de R$ 150. Já para o nível superior, a jornada é de cinco horas por dia, somando 25 horas semanais, com bolsa de R$ 1.800 e auxílio-transporte também de R$ 150. O estágio não prevê benefícios como auxílio-alimentação ou plano de saúde e não gera vínculo empregatício, conforme a Lei nº 11.788/2008.

As oportunidades são destinadas à formação de cadastro de reserva e abrangem diversas cidades brasileiras. Há vagas para cursos como Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação e para a função de Assistente de Projetos Sociais, voltada a estudantes de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciências Políticas.

As vagas estão distribuídas em capitais e municípios estratégicos de todos os estados, e o candidato deve escolher, no ato da inscrição, a unidade federativa, a cidade e o curso desejado. A convocação ocorre conforme o surgimento de vagas na região selecionada.

Etapas

O processo seletivo é composto por inscrição e prova objetiva online para todos os níveis, além de entrevista estruturada para candidatos de nível superior, etapa que pode ser dispensada a critério da Caixa. A prova contém 20 questões de múltipla escolha.

Para ensino médio e técnico, o conteúdo envolve Língua Portuguesa, Informática e Matemática. Para nível superior, são cobradas Língua Portuguesa, Informática e Conhecimentos Específicos da área, exceto na função de Assistente de Projetos Sociais, que inclui Conhecimentos Gerais. Cada questão vale um ponto, sendo necessário atingir pelo menos três pontos para classificação.