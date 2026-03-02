CRIME

Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento

Lucas Gomes teria se irritado após receber cobrança do ex-patrão

Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:26

Lucas destruiu carros em oficina após briga Crédito: Reprodução

Um ex-funcionário identificado como Lucas Gomes atropelou Anderson Cássio Ferreira, 52 anos, dono de uma oficina em Belo Horizonte, após discutir com ele por conta de uma falta de pagamento na noite de sexta-feira (27). O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.

Câmeras de segurança flagram o momento em que o homem, após a discussão sobre o acerto, pega uma barra de ferro e danifica diversos carros que estavam na oficina. O dono da oficina, que estava no local, com medo da reação violenta, corre. o homem seria ex-funcionário da oficina e teria ido ao local para tratar de um acerto de contas.

A vítima relatou que pediu a devolução das chaves do estabelecimento, de ferramentas e o pagamento de um serviço de retífica de cabeçote. Como não houve acordo, o suspeito teria se irritado, pegado uma barra de ferro no carro e começado a danificar veículos que estavam na oficina. O dono do estabelecimento afirmou que, além de tentar agredi-lo com a barra de ferro, o ex-funcionário entrou no carro e avançou em sua direção, atropelando-o.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis foram acionados por populares com a informação de que um homem estaria quebrando carros dentro da oficina, utilizando uma barra de ferro. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o dono da oficina, Anderson Cássio Ferreira, de 52 anos, caído no chão.

Anderson informou à polícia que Lucas Gomes de Andrade, ex-funcionário, teria o atingido com um veículo após uma discussão. Testemunhas informaram que o homem ainda estaria nas proximidades, e ele foi localizado na Rua Gonçalves de Melo. Conforme os guardas, o suspeito confessou os fatos e não resistiu à abordagem.