Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-funcionário quebra carros e atropela dono de oficina após briga por pagamento

Lucas Gomes teria se irritado após receber cobrança do ex-patrão

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de março de 2026 às 10:26

Lucas destruiu carros em oficina após briga
Lucas destruiu carros em oficina após briga Crédito: Reprodução

Um ex-funcionário identificado como Lucas Gomes atropelou Anderson Cássio Ferreira, 52 anos, dono de uma oficina em Belo Horizonte, após discutir com ele por conta de uma falta de pagamento na noite de sexta-feira (27). O suspeito foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após passar por audiência de custódia.

Câmeras de segurança flagram o momento em que o homem, após a discussão sobre o acerto, pega uma barra de ferro e danifica diversos carros que estavam na oficina. O dono da oficina, que estava no local, com medo da reação violenta, corre. o homem seria ex-funcionário da oficina e teria ido ao local para tratar de um acerto de contas.

Lucas destruiu carros em oficina após briga

Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução
1 de 6
Lucas destruiu carros em oficina após briga por Reprodução

A vítima relatou que pediu a devolução das chaves do estabelecimento, de ferramentas e o pagamento de um serviço de retífica de cabeçote. Como não houve acordo, o suspeito teria se irritado, pegado uma barra de ferro no carro e começado a danificar veículos que estavam na oficina. O dono do estabelecimento afirmou que, além de tentar agredi-lo com a barra de ferro, o ex-funcionário entrou no carro e avançou em sua direção, atropelando-o.

De acordo com o boletim de ocorrência, guardas civis foram acionados por populares com a informação de que um homem estaria quebrando carros dentro da oficina, utilizando uma barra de ferro. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram o dono da oficina, Anderson Cássio Ferreira, de 52 anos, caído no chão.

Anderson informou à polícia que Lucas Gomes de Andrade, ex-funcionário, teria o atingido com um veículo após uma discussão. Testemunhas informaram que o homem ainda estaria nas proximidades, e ele foi localizado na Rua Gonçalves de Melo. Conforme os guardas, o suspeito confessou os fatos e não resistiu à abordagem.

O carro utilizado no atropelamento foi apreendido e removido para um pátio credenciado. A perícia esteve no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o homem, foi ouvido neste sábado (28) pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital e preso em flagrante por tentativa de homicídio.

Leia mais

Imagem - Morte de esposa de tenente-coronel será reconstituída em meio a acusações de família contra oficial

Morte de esposa de tenente-coronel será reconstituída em meio a acusações de família contra oficial

Imagem - 'Cigana Milena': casal é preso por golpe de extorsão espiritual de R$ 400 mil contra família

'Cigana Milena': casal é preso por golpe de extorsão espiritual de R$ 400 mil contra família

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Tags:

Ex-funcionário Destruiu Carros Atropelou Dono de Oficina

Mais recentes

Imagem - Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate

Homem quebra cancela e agride funcionário de estacionamento por demora para sair de boate
Imagem - Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar

Quando começa a declaração do Imposto de Renda de 2026? Veja prazos para declarar
Imagem - Morte de esposa de tenente-coronel será reconstituída em meio a acusações de família contra oficial

Morte de esposa de tenente-coronel será reconstituída em meio a acusações de família contra oficial

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil
01

Concursos públicos abertos têm mais de mil vagas e salários de até R$ 30 mil

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico
02

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
03

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)
04

Veja todas as cidades onde supermercados não vão abrir aos domingos a partir de hoje (1º)