FOLGA PROLONGADA

Quando cai o próximo feriadão? Confira as datas

Próximos feriados são prolongados

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:59

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Os próximos feriados prolongados acontecerão em abril. De acordo com o calendário oficial, o próximo feriado nacional é a Sexta-feira Santa, no dia 3 de abril. Os trabalhadores terão a possibilidade de emendar a folga com o sábado e o domingo.

Depois do feriado da Sexta-feira Santa, o Dia de Tiradentes, 21 de abril, abre outra possibilidade de feriado prolongado porque cai em uma terça-feira. Confira abaixo todos os feriados de 2026:

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval 1 de 15

3 de abril | Sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado)

21 de abril | Terça-feira – Tiradentes (feriado)

1º de maio | Sexta-feira – Dia Mundial do Trabalho (feriado)

4 de junho | Quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho | Quarta-feira - São João (feriado)

2 de julho | Quinta-feira - Independência do Brasil na Bahia (feriado)

7 de setembro | Segunda-feira – Independência do Brasil (feriado)

12 de outubro | Segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado)

2 de novembro | Segunda-feira – Finados (feriado)

15 de novembro | Domingo – Proclamação da República (feriado)

20 de novembro | Sexta-feira – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado)

8 de dezembro | Terça-feira - Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado)