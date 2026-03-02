Acesse sua conta
Quando cai o próximo feriadão? Confira as datas

Próximos feriados são prolongados

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 11:59

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

Os próximos feriados prolongados acontecerão em abril. De acordo com o calendário oficial, o próximo feriado nacional é a Sexta-feira Santa, no dia 3 de abril. Os trabalhadores terão a possibilidade de emendar a folga com o sábado e o domingo.

Depois do feriado da Sexta-feira Santa, o Dia de Tiradentes, 21 de abril, abre outra possibilidade de feriado prolongado porque cai em uma terça-feira. Confira abaixo todos os feriados de 2026:

Veja quais são os feriados de 2026 após o Carnaval

3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram
21 de abril – Tiradentes por Imagem: Reprodução digital | RioFilme
1º de maio – Dia Mundial do Trabalho por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
4 de junho – Corpus Christi (ponto facultativo) por Ana Albuquerque/CORREIO
24 de junho - São João por Divulgação
2 de julho - Independência do Brasil na Bahia por Marina Silva/CORREIO
7 de setembro  – Independência do Brasil por Maysa Polcri/CORREIO
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida por Reprodução/Arquidiocese de São Salvador
Movimentação do Dia de Finados no cemitério Campo da Esperança por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dia de Finados no cemitério Campo da esperança em Brasília por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
2 de novembro – Finados por Marina Silva/CORREIO
15 de novembro – Proclamação da República por Divulgação
20 de novembro – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra por Tomaz Silva/Agência Brasil
8 de dezembro  - Nossa Senhora da Conceição da Praia por Arisson Marinho
25 de dezembro – Natal por Divulgação/Roberto Abreu
3 de abril – Paixão de Cristo por Reprodução/Instagram

3 de abril | Sexta-feira – Paixão de Cristo (feriado)

21 de abril | Terça-feira – Tiradentes (feriado)

1º de maio | Sexta-feira – Dia Mundial do Trabalho (feriado)

4 de junho | Quinta-feira – Corpus Christi (ponto facultativo)

24 de junho | Quarta-feira - São João (feriado)

2 de julho | Quinta-feira - Independência do Brasil na Bahia (feriado)

7 de setembro | Segunda-feira – Independência do Brasil (feriado)

12 de outubro | Segunda-feira – Nossa Senhora Aparecida (feriado)

2 de novembro | Segunda-feira – Finados (feriado)

15 de novembro | Domingo – Proclamação da República (feriado)

20 de novembro | Sexta-feira – Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado)

8 de dezembro | Terça-feira - Nossa Senhora da Conceição da Praia (feriado)

25 de dezembro | Sexta-feira – Natal (feriado)

