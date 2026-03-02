SEM LICENÇA

Anvisa determina apreensão e proíbe comercialização de marca de palmito; saiba mais

A Vigilância Sanitária constatou que a empresa não possui licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção.

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:25

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2), a apreensão dos palmitos em conserva da marca Palmito Lemos, produzidos pela empresa BR Indústria de Alimentos Limitada. A medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos.

Durante uma inspeção realizada no dia 11 de fevereiro, a Vigilância Sanitária de Pariquera-Açu/SP constatou que a empresa funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção.

