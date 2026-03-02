Anvisa determina apreensão e proíbe comercialização de marca de palmito; saiba mais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 2 de março de 2026 às 13:25
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (2), a apreensão dos palmitos em conserva da marca Palmito Lemos, produzidos pela empresa BR Indústria de Alimentos Limitada. A medida proíbe a comercialização, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o consumo dos produtos.
Durante uma inspeção realizada no dia 11 de fevereiro, a Vigilância Sanitária de Pariquera-Açu/SP constatou que a empresa funcionava sem licença sanitária e sem comprovar boas práticas de produção.
Melatonina sublingual em gotas
Outro item que sofreu ação fiscal foi a Melatonina Sublingual em Gotas Sabor Maracujá, da empresa Vita BE Cosméticos LTDA. O produto será recolhido, ficando suspensos sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso. Além de ser produzido com ingrediente não avaliado para a segurança do uso sublingual, identificou-se que havia alegações não aprovadas pela Anvisa na propaganda do produto, como a regulação do sono e a prevenção de insônia.