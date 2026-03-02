VIOLÊNCIA

Motorista de app é rendido e mantido refém por 14 horas por homem e mulher armados

A polícia busca identificar e localizar os autores do crime

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de março de 2026 às 13:53

Motorista de app é rendido e mantido refém por 14 horas por homem e mulher armados Crédito: reprodução

Um motorista de aplicativo, de 20 anos, foi rendido durante uma corrida solicitada por meio do celular de uma terceira pessoa e ficou refém de um casal de bandidos por 14 horas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o jovem aceitou a viagem e, durante o trajeto, foi surpreendido pelo passageiro, que estava armado. O caso ocorreu na madrugada da última quinta-feira (26), no bairro Jardim Seyon, em São José do Rio Preto , no interior paulista, é investigado pela Polícia Civil. As informações são do Portal IG.

O suspeito anunciou o assalto e informou que utilizaria o carro para andar pela cidade, mantendo o motorista como refém. Pouco depois, uma mulher, também armada, entrou no veículo e passou a participar da ação criminosa. Sendo ameaçado, o motorista permaneceu no automóvel enquanto os suspeitos circulavam por diferentes pontos da cidade. Após 14 horas, ele foi liberado no calçadão da região central. Apesar do susto, a vítima não sofreu ferimentos.