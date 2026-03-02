POLÍTICA

Alexandre Moraes nega prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Decisão do ministro do STF foi publicada nesta segunda-feira (2)

Maysa Polcri

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:58

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou nesta segunda-feira (2) o pedido de prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro alegou que ele apresenta um quadro clínico complexo, com múltiplas comorbidades e que estaria em risco na Papudinha, em Brasília. Porém, o ministro do STF afirma que as instalações onde o ex-presidente está preso oferecem atendimento médico adequado.

Alexandre de Moraes cita um laudo da Polícia Federal (nº 2326/2026) que confirmou a regularidade da permanência de Jair Bolsonaro na unidade prisional. O ex-presidente foi transferido para uma sala de Estado-Maior localizada no 19º Batalhão da Polícia Militar (PM-DF), no Complexo Penitenciário da Papuda, em janeiro deste ano.

O espaço possui área total de 64,83 m², com quarto, banheiro privativo, cozinha, área externa para banho de sol e espaço para equipamentos de ginástica. As visitas familiares foram ampliadas para dois dias por semana, em três horários distintos.

Na decisão desta segunda-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes afirmou ainda que a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, ocorrida em novembro do ano passado, é um empecilho ao deferimento do pedido da defesa de Jair Bolsonaro.