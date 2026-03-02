ASTROLOGIA

A vida começa a destravar antes do fim de março e 3 signos sentem a mudança de forma evidente

Depois de semanas de incerteza, o cenário muda e o progresso volta a acontecer antes do fim do mês

Giuliana Mancini

Publicado em 2 de março de 2026 às 05:00

Março começa com sensação de confusão, atrasos e dúvidas, mas não termina assim para todos. Antes do mês acabar, três signos entram em uma fase muito mais clara, produtiva e confiante. O que estava emperrado começa a andar, a energia muda e a vida retoma um ritmo mais favorável, com decisões melhores e menos peso emocional. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A partir da segunda metade do mês, você sente a própria força voltar. A insegurança dá lugar à iniciativa, e aquilo que parecia confuso começa a fazer sentido. Você recupera a confiança para agir, liderar e se posicionar com mais firmeza. O período favorece retomadas importantes e decisões que exigem coragem, mas também estratégia. O avanço acontece quando você para de duvidar de si.

Dica cósmica: Liderar não é agir sozinho, é saber quando ouvir e ajustar.

Gêmeos: A vida começa a fluir melhor quando a mente desacelera e a clareza retorna. Antes do fim de março, você percebe que os obstáculos recentes eram mais mentais do que práticos. O trabalho rende mais, as ideias se organizam e o apoio de pessoas próximas faz diferença. Projetos que pareciam pesados ficam mais leves e possíveis. É um período de retomada da confiança intelectual.

Dica cósmica: Não subestime o poder de concluir o que você já começou.

Sagitário: O final de março traz uma sensação clara de alívio e reposicionamento. Mal-entendidos se resolvem, a autoconfiança retorna e você se sente mais seguro para se expressar. Pessoas ao redor passam a enxergar sua força e buscar sua orientação. O momento favorece liderança com empatia e escolhas mais conscientes. Você entende que maturidade também é saber dosar impulso e sensibilidade.

Dica cósmica: Falar com verdade é poderoso, mas ouvir com atenção fortalece ainda mais.