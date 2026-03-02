Romário aparece com nova companhia dias após flagra de mãos dadas com jovem na Sapucaí

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 2 de março de 2026 às 06:29
A vida amorosa de Romário segue movimentada. Pouco mais de uma semana depois de ser flagrado de mãos dadas com uma estudante na saída da Sapucaí, o tetracampeão do mundo voltou a chamar atenção ao surgir em clima de proximidade com outra mulher, desta vez durante um almoço na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
No domingo, 1º de março, oito dias após ter sido filmado ao lado de Tiffany Barcelos, de 25 anos, o ex-atacante e senador chegou à Churrascaria Mocelin, no início da Barra da Tijuca, acompanhado de uma ruiva tatuada. Eles foram no carro dele e permaneceram por cerca de uma hora em uma das mesas da área externa do restaurante. As informações são do jornal Extra, que também divulgou fotos do encontro.
Tiffany Barcelos é o novo affair de Romário
O clima era informal. Romário usava short e camiseta, enquanto a companheira apostou em um top; os dois estavam de chinelos. Sem bebidas alcoólicas à mesa, pediram petiscos e conversaram de forma animada durante todo o tempo. Ao deixarem o local, a mulher se afastou para que o ex-jogador atendesse fãs que pediram fotos. Em seguida, já o aguardava ao lado do carro, no banco do carona, e os dois foram embora juntos.