Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Lucas Borbas responde internauta após ser criticado por mostrar jantar a dois semanas depois da morte de Isabel Veloso

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 21:30

Viúvo rebate crítica e cita Bíblia após foto de jantar Crédito: Reprodução

Menos de dois meses após a morte de Isabel Veloso, o viúvo Lucas Borbas voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar a foto de um jantar a dois, regado a vinho tinto. A publicação gerou críticas de internautas, que questionaram o suposto envolvimento amoroso do pai de Arthur, de 1 ano.

“Mas já?! Meu Deus!”, escreveu um seguidor, sugerindo que Lucas estaria se relacionando com outra pessoa pouco tempo após a morte da influenciadora, que faleceu aos 19 anos vítima de câncer. Sem revelar a identidade da companhia, ele afirmou apenas ter vivido um “tempo de qualidade” entre amigos.

Isabel Veloso e Lucas Borbas

Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Post de Lucas Borbas por Reprodução/Instagram
Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
Atualizações da internação de Isabel Veloso por Reprodução / Redes Sociais
Lucas Borbas acompanha todo o processo de tratamento de Isabel Veloso por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução | Instagram
Isabel Veloso e Lucas Borbas por Reprodução
Lucas Borbas e Isabel Veloso por Reprodução/Instagram
1 de 8
Decoração da festa de aniversário de Arthur, filho de Isabel Veloso por Reprodução/Instagram

Em resposta à crítica, Lucas publicou um trecho bíblico: “Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas”. Na sequência, completou: “Aqui Jesus mostra que o olhar não é só físico, ele revela o que está dentro de nós. Um olhar maldoso nasce de um coração contaminado”.

A polêmica envolvendo o nome de Lucas ocorre dias após novas tensões familiares virem à tona. Priscila Kiekow, irmã de Isabel, divulgou supostos prints de conversas entre ele e familiares, incluindo mensagens da mãe da influenciadora, que afirmou não ter sido avisada sobre a cremação da filha e pediu para ver o neto. Após a repercussão, Lucas enviou uma mensagem à ex-sogra se colocando à disposição para conversar.

Desde a morte de Isabel, Lucas já havia mostrado momentos em casa com amigos e também revelou ter se mudado de apartamento. A exposição de sua rotina, no entanto, continua dividindo opiniões nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'

Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'

Imagem - Virginia revela exigência divertida para combinar pijama com Vini Jr na Espanha

Virginia revela exigência divertida para combinar pijama com Vini Jr na Espanha

Imagem - BBB 26: Treta entre Samira e Ana Paula Renault explode e Alberto Cowboy vira pivô do conflito

BBB 26: Treta entre Samira e Ana Paula Renault explode e Alberto Cowboy vira pivô do conflito

Mais recentes

Imagem - Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'

Isabelle Drummond diz que sofreu preconceito por ser evangélica: 'Existe uma ideia errada'
Imagem - Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral

Cantora Adriana Araújo tem quadro irreversível após aneurisma cerebral
Imagem - Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

MAIS LIDAS

Imagem - Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta
01

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta

Imagem - Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda
02

Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda

Imagem - Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia
03

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Imagem - Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil
04

Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil