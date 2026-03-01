Viúvo de Isabel Veloso mostra jantar a dois e rebate crítica após morte da influenciadora: 'Dentro de nós'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 1 de março de 2026 às 21:30
Menos de dois meses após a morte de Isabel Veloso, o viúvo Lucas Borbas voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar a foto de um jantar a dois, regado a vinho tinto. A publicação gerou críticas de internautas, que questionaram o suposto envolvimento amoroso do pai de Arthur, de 1 ano.
“Mas já?! Meu Deus!”, escreveu um seguidor, sugerindo que Lucas estaria se relacionando com outra pessoa pouco tempo após a morte da influenciadora, que faleceu aos 19 anos vítima de câncer. Sem revelar a identidade da companhia, ele afirmou apenas ter vivido um “tempo de qualidade” entre amigos.
Isabel Veloso e Lucas Borbas
Em resposta à crítica, Lucas publicou um trecho bíblico: “Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas”. Na sequência, completou: “Aqui Jesus mostra que o olhar não é só físico, ele revela o que está dentro de nós. Um olhar maldoso nasce de um coração contaminado”.
A polêmica envolvendo o nome de Lucas ocorre dias após novas tensões familiares virem à tona. Priscila Kiekow, irmã de Isabel, divulgou supostos prints de conversas entre ele e familiares, incluindo mensagens da mãe da influenciadora, que afirmou não ter sido avisada sobre a cremação da filha e pediu para ver o neto. Após a repercussão, Lucas enviou uma mensagem à ex-sogra se colocando à disposição para conversar.
Desde a morte de Isabel, Lucas já havia mostrado momentos em casa com amigos e também revelou ter se mudado de apartamento. A exposição de sua rotina, no entanto, continua dividindo opiniões nas redes sociais.