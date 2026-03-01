Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Treta entre Samira e Ana Paula Renault explode e Alberto Cowboy vira pivô do conflito

Indicação ao Paredão gera crise entre aliadas, lágrimas e acusações de manipulação no BBB 26

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:30

Cowboy vira pivô de treta e clima pesa entre sisters no BBB 26 Crédito: Reprodução

A formação do próximo Paredão incendiou o Big Brother Brasil 26 e colocou Alberto Cowboy no centro de um conflito que atravessou a madrugada. A Líder da semana, Samira, entrou em rota de colisão com Ana Paula Renault após demonstrar insegurança sobre indicar o empresário à berlinda.

Durante a semana, Samira havia afirmado a aliados que mandaria Cowboy direto ao Paredão. No entanto, após o brother vencer a Prova do Anjo, ela passou a ponderar se aquele seria o melhor momento para o movimento estratégico, alegando que ele poderia ganhar protagonismo.

A dúvida abriu espaço para críticas. Ana Paula afirmou que a Líder estava “voltando atrás” e sugeriu que Alberto teria mexido com sua segurança emocional. A fala gerou desconforto, e Samira deixou claro que não gostou do comentário, chegando a se emocionar.

Indicação de Breno muda o rumo do jogo

A tensão aumentou quando Breno, na condição de Exilado, ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão, e escolheu justamente Alberto Cowboy. A decisão esvaziou o plano inicial da Líder e provocou nova discussão entre os aliados.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução/Instagram
Ana Paula Renault está no Paredão do BBB 26 por Manoella Mello/TV Globo
BBB 26 - Ana Paula Renault (Paredão) por Divulgação
Ana Paula Renault por Divulgação
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault participu de programa n por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 25
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Ana Paula reforçou que Samira havia demonstrado dúvida anteriormente. Milena também confirmou a percepção, o que ampliou o desgaste no grupo. Entre desabafos, lágrimas e acusações de manipulação, o clima ficou pesado.

Espia BBB e nova desconfiança

A situação se complicou ainda mais quando Samira acionou o Espia BBB e flagrou uma conversa entre Breno e Juliano Floss. Ao perceber que seu nome não foi citado como prioridade, a Líder se sentiu ameaçada e chegou a barrar a entrada do dançarino no Quarto do Líder.

O embate seguiu intenso, com troca de acusações sobre influência no voto e tentativa de manipulação. O resultado foi uma rachadura evidente entre aliados e um ambiente de desconfiança às vésperas da votação.

Com Alberto no centro da disputa e alianças estremecidas, a formação do Paredão promete novos desdobramentos na casa mais vigiada do país.

Leia mais

Imagem - Marquito é extubado, mas segue em estado grave após cirurgia na coluna

Marquito é extubado, mas segue em estado grave após cirurgia na coluna

Imagem - Galvão Bueno e Tiago Leifert levam torta na cara no SBT durante o Passa ou Repassa

Galvão Bueno e Tiago Leifert levam torta na cara no SBT durante o Passa ou Repassa

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Mais recentes

Imagem - Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso

Ivete Sangalo passa bem após cirurgia no rosto e está em repouso
Imagem - Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'

Ex-BBB Ariadna relata tensão em Dubai após explosões: 'Muito próxima'
Imagem - Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda

Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta
01

Suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente em Copacabana são de classes média e alta

Imagem - Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda
02

Ivete Sangalo pediu aos médicos para não ser internada; entenda

Imagem - Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia
03

Com rosto machucado, Ivete Sangalo volta ao hospital e passa por cirurgia

Imagem - Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil
04

Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil