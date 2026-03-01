POLÊMICA

BBB 26: Treta entre Samira e Ana Paula Renault explode e Alberto Cowboy vira pivô do conflito

Indicação ao Paredão gera crise entre aliadas, lágrimas e acusações de manipulação no BBB 26

Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2026 às 19:30

Cowboy vira pivô de treta e clima pesa entre sisters no BBB 26 Crédito: Reprodução

A formação do próximo Paredão incendiou o Big Brother Brasil 26 e colocou Alberto Cowboy no centro de um conflito que atravessou a madrugada. A Líder da semana, Samira, entrou em rota de colisão com Ana Paula Renault após demonstrar insegurança sobre indicar o empresário à berlinda.

Durante a semana, Samira havia afirmado a aliados que mandaria Cowboy direto ao Paredão. No entanto, após o brother vencer a Prova do Anjo, ela passou a ponderar se aquele seria o melhor momento para o movimento estratégico, alegando que ele poderia ganhar protagonismo.

A dúvida abriu espaço para críticas. Ana Paula afirmou que a Líder estava “voltando atrás” e sugeriu que Alberto teria mexido com sua segurança emocional. A fala gerou desconforto, e Samira deixou claro que não gostou do comentário, chegando a se emocionar.

Indicação de Breno muda o rumo do jogo

A tensão aumentou quando Breno, na condição de Exilado, ganhou o poder de indicar alguém ao Paredão, e escolheu justamente Alberto Cowboy. A decisão esvaziou o plano inicial da Líder e provocou nova discussão entre os aliados.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

Ana Paula reforçou que Samira havia demonstrado dúvida anteriormente. Milena também confirmou a percepção, o que ampliou o desgaste no grupo. Entre desabafos, lágrimas e acusações de manipulação, o clima ficou pesado.

Espia BBB e nova desconfiança

A situação se complicou ainda mais quando Samira acionou o Espia BBB e flagrou uma conversa entre Breno e Juliano Floss. Ao perceber que seu nome não foi citado como prioridade, a Líder se sentiu ameaçada e chegou a barrar a entrada do dançarino no Quarto do Líder.

O embate seguiu intenso, com troca de acusações sobre influência no voto e tentativa de manipulação. O resultado foi uma rachadura evidente entre aliados e um ambiente de desconfiança às vésperas da votação.