Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda por que supermercados vão fechar aos domingos em um estado do Brasil

Novo acordo suspende funcionamento até outubro; setor aponta falta de mão de obra e baixo faturamento

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de março de 2026 às 12:36

Supermercado
Supermercado Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

A partir deste domingo (1º), os supermercados do Espírito Santo deixam de abrir as portas no primeiro dia da semana. A decisão, prevista em convenção coletiva, faz do estado o único do país com um acordo que suspende o funcionamento do setor aos domingos, segundo a Associação Brasileira de Supermercados.

A medida vale até 31 de outubro de 2026 e deverá ser reavaliada ao fim do período. O acordo envolve cerca de 70 mil trabalhadores distribuídos em mais de 1.500 lojas nos 78 municípios capixabas.

Fatores que pesaram na decisão

Representantes do setor afirmam que dois fatores principais levaram à retomada da regra: a dificuldade para contratar funcionários e o desempenho abaixo da média nas vendas de domingo.

Dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo reforçam esse argumento. Levantamento da Receita Estadual aponta que, em 2025, o domingo teve a menor média de faturamento entre hipermercados, supermercados, mercearias, minimercados e hortifrutis. Enquanto aos sábados as vendas alcançaram cerca de R$ 102 milhões, aos domingos o valor ficou em torno de R$ 25,9 milhões.

O cenário do mercado de trabalho também influencia a mudança. Em 2025, o estado registrou taxa de desemprego de 3,3%, a menor da série histórica da IBGE iniciada em 2012 por meio da Pnad Contínua. Foi o quarto menor índice do país. Com menos pessoas buscando emprego, empresários relatam dificuldade para preencher vagas no comércio.

A Associação Capixaba de Supermercados afirmou, em nota, que a medida será testada até outubro de 2026. “O fechamento dos supermercados aos domingos, que tem como motivação principal a falta de mão de obra, será adotado em caráter experimental e reavaliado em 31 de outubro de 2026”, disse a entidade.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

Como fica a jornada dos trabalhadores

Até então, era comum que empregados trabalhassem em sistema de revezamento, com um domingo de trabalho e outro de folga. A carga semanal permanece de 44 horas, com possibilidade de horas extras.

Em algumas redes, o domingo trabalhado garantia adicional na remuneração; em outras, a compensação ocorria por meio de banco de horas. Os turnos eram organizados dentro do horário de funcionamento das lojas, que pode variar das 7h às 22h.

Com a nova regra, a folga semanal passa a ser fixa aos domingos. A jornada será redistribuída entre segunda-feira e sábado, mantendo a escala 6x1.

Sindicato vê conquista e descarta perdas salariais

Para o presidente do Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo, Rodrigo Rocha, a decisão representa um avanço histórico para a categoria. Segundo ele, o descanso dominical sempre esteve entre as principais reivindicações dos trabalhadores do comércio.

“O domingo é socialmente destinado ao descanso e à convivência familiar. Reduzir o trabalho contínuo melhora diretamente a qualidade de vida, a saúde física e mental dos trabalhadores”, afirmou ao portal G1.

Ele também ressalta que a mudança não pode afetar a renda. “Mudança de escala não pode gerar perda de renda. Salários e direitos devem ser preservados integralmente”, diz.

Na avaliação do sindicato, o impacto para os consumidores tende a ser limitado, já que os supermercados continuam com horários estendidos ao longo da semana, e compras emergenciais podem ser feitas em estabelecimentos de bairro.

O que determina a nova regra

O fechamento foi estabelecido em Convenção Coletiva de Trabalho assinada entre a Fecomércio-ES e o sindicato da categoria. A norma segue a Portaria nº 3.665/2023, que condiciona a abertura do comércio aos domingos e feriados à autorização por meio de acordo coletivo.

Entre os principais pontos do acordo estão:

Proibição de funcionamento aos domingos entre 1º de março e 31 de outubro de 2026;

Nova avaliação ao término do período;

Multa equivalente a um salário do empregado por domingo em caso de descumprimento;

Exceção para pequenos mercados de bairro que operem apenas com os proprietários, sem funcionários registrados.

Segundo a Fecomércio-ES, o período servirá como teste e poderá ser rediscutido nas negociações previstas para novembro.

Quem pode e quem não pode abrir aos domingos

Supermercados, mercearias, minimercados e atacarejos: devem permanecer fechados.

Lojas de material de construção: também não podem funcionar.

Açougues e padarias: estão autorizados a abrir, já que seus empregados não integram a categoria dos comerciários de supermercados.

Comércio de rua em geral: não há impedimento.

Shoppings centers: as lojas seguem liberadas para operar normalmente aos domingos.

O modelo não é inédito no estado. Entre 2009 e 2018, os supermercados capixabas já haviam adotado o fechamento dominical após acordo entre empresários e trabalhadores - prática que agora volta a vigorar, em caráter experimental, até 2026.

Tags:

Supermercado

Mais recentes

Imagem - Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão

Como é a pequena cidade brasileira que vai receber mina de ouro de R$ 1,4 bilhão
Imagem - Entenda o tratamento com 'choque' que Bolsonaro vai fazer contra soluços, insônia e depressão

Entenda o tratamento com 'choque' que Bolsonaro vai fazer contra soluços, insônia e depressão
Imagem - Bahia em alerta: dupla de ciclones atinge o Brasil e causa chuva intensa

Bahia em alerta: dupla de ciclones atinge o Brasil e causa chuva intensa

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
01

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil
02

Monique Evelle entra para a lista das mulheres mais poderosas do Brasil

Imagem - Cinco apostas da Bahia faturam prêmio na Mega-Sena; confira
03

Cinco apostas da Bahia faturam prêmio na Mega-Sena; confira

Imagem - Hoje (1º de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes
04

Hoje (1º de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes