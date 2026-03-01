ASTROLOGIA

Hoje (1º de março), o primeiro dia do mês inaugura uma nova postura emocional e coloca os 12 signos diante de escolhas mais conscientes

Entre descanso e planejamento, o momento pede reflexão sobre prioridades, vínculos e a direção que você deseja seguir daqui em diante

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de março de 2026 às 03:00

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

O início do mês traz uma energia de reorganização interna. Hoje não é apenas sobre relaxar, mas sobre perceber o que precisa ser ajustado antes que a rotina acelere novamente. Conversas ganham profundidade, decisões pedem mais maturidade e pequenas atitudes podem definir o tom das próximas semanas. O que você escolhe hoje tende a ecoar.

Áries: A impulsividade dá lugar à estratégia. Antes de iniciar algo novo, revise planos e confirme detalhes. Uma decisão pensada hoje evita desgaste amanhã. Dica cósmica: Planeje antes de agir.

Touro: O foco recai sobre segurança emocional e estabilidade. Priorize o que traz paz e evite discussões desnecessárias. Ajustes nas expectativas fortalecem relações. Dica cósmica: Estabilidade começa dentro.

Gêmeos: Conversas importantes podem acontecer. Escolha palavras com cuidado e escute com atenção. Um diálogo sincero muda o rumo de uma situação. Dica cósmica: Comunicação consciente abre caminhos.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta 1 de 12

Câncer: Assuntos domésticos ou familiares pedem atenção. Organizar o ambiente externo ajuda a equilibrar o interno. Pequenas mudanças trazem conforto. Dica cósmica: Harmonize seu espaço.

Leão: O dia favorece decisões ligadas a compromissos pessoais. Honre o que prometeu e ajuste o que for necessário com maturidade. Dica cósmica: Coerência fortalece sua imagem.

Virgem: Organização emocional será tão importante quanto a prática. Evite críticas excessivas e permita-se desacelerar. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Dica cósmica: Equilíbrio entre produtividade e descanso.

O erro que cada signo mais comete nas relações 1 de 12

Libra: Relações pedem alinhamento de expectativas. Um esclarecimento pode restaurar harmonia e evitar mal-entendidos futuros. Dica cósmica: Transparência mantém o equilíbrio.

Escorpião: Reflexões profundas ajudam a encerrar ciclos internos. Evite insistir em situações que já mostraram seus limites. Dica cósmica: Liberar também é crescer.

Sagitário: O desejo de liberdade aumenta, mas responsabilidades não podem ser ignoradas. Equilibrar prazer e dever será essencial. Dica cósmica: Diversão com consciência traz leveza real.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Capricórnio: Planejamento financeiro ou profissional pode ganhar espaço hoje. Rever metas traz segurança para os próximos passos. Dica cósmica: Revisar é fortalecer a base.

Aquário: Ideias novas surgem, mas precisam de estrutura antes de serem compartilhadas. Organize pensamentos e defina prioridades. Dica cósmica: Estrutura transforma visão em realidade.