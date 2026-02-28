Alberto Cowboy é o novo anjo do BBB 26: veja quem ficou com o monstro e como será o castigo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 19:08
Alberto Cowboy ganhou a prova realizada neste sábado (28) e é o novo anjo da semana no BBB 26. Esta é a segunda vez que o veterano ganha o título no programa. O participante escolheu Ana Paula Renault para cumprir o castigo do monstro nesta semana.
O castigo funcionará assim: quando ouvir a música, Ana Paula precisará ir até uma espiga de milho gigante e colher grãos com uma pinça e guarda em um saco de dinheiro. Caso algum grão caia no chão, precisará recomeçar a rodada.
A prova do anjo deste sábado (28) foi disputada em trios. Cada um deles teve que cumprir um circuito em que acertavam alvos, depois pescavam caixas com produtos e encaixavam essas caixas em uma van de entrega.
Os trios formados foram Ana Paula, Breno e Juliano Floss, Chaiany, Gabriela e Jordana, Babu, Solange Couto e Leandro Boneco e Jonas, Marciele e Alberto Cowboy. O último trio fez o menor tempo e foi para a fase final da prova.
Os participantes precisaram contar com a sorte e trocar caixas entre si, até que alguém terminasse com a caixa que daria o prêmio de anjo da semana.