Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alberto Cowboy é o novo anjo do BBB 26: veja quem ficou com o monstro e como será o castigo

Prova foi realizada neste sábado (28)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 19:08

Alberto Cowboy é do signo de Áries
Alberto Cowboy é do signo de Áries Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Alberto Cowboy ganhou a prova realizada neste sábado (28) e é o novo anjo da semana no BBB 26. Esta é a segunda vez que o veterano ganha o título no programa. O participante escolheu Ana Paula Renault para cumprir o castigo do monstro nesta semana.

O castigo funcionará assim: quando ouvir a música, Ana Paula precisará ir até uma espiga de milho gigante e colher grãos com uma pinça e guarda em um saco de dinheiro. Caso algum grão caia no chão, precisará recomeçar a rodada.

Alberto Cowboy (BBB 7 e 26)

Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo
Alberto Cowboy, do 'BBB 26', com a mulhe, Priscilla por Reprodução | Instagram
Alberto Cowboy colocou brothers na mira para o paredão por Reprodução | TV Globo
Alberto Cowboy é o primeiro líder do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Bruna Tavares com Alberto Cowboy no BBB 7 por Reprodução/TV Globo
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
BBB 26 - Alberto Cowboy (Paredão) por Divulgação
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Alberto Cowboy por Divulgação
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
Alberto Cowboy, do BBB 7 por Reprodução
A medalha de prata vai para Felipe Cobra, do BBB7. Em disputa contra Alberto Cowboy, ele teve a maior rejeição daquela edição do programa. O brother foi derrotado com 93% dos votos do público por Foto: TV Globo/Divulgação
Derrotado por Analy no paredão com 85% da rejeição popular, Alberto Cowboy não foi bem visto pelo público por se tornar inimigo de Diego Alemão, o vencedor do BBB7 por Foto: TV Globo/Divulgação
1 de 23
Alberto Cowboy é do signo de Áries por Manoella Mello/TV Globo

A prova do anjo deste sábado (28) foi disputada em trios. Cada um deles teve que cumprir um circuito em que acertavam alvos, depois pescavam caixas com produtos e encaixavam essas caixas em uma van de entrega.

Os trios formados foram Ana Paula, Breno e Juliano Floss, Chaiany, Gabriela e Jordana, Babu, Solange Couto e Leandro Boneco e Jonas, Marciele e Alberto Cowboy. O último trio fez o menor tempo e foi para a fase final da prova.

Os participantes precisaram contar com a sorte e trocar caixas entre si, até que alguém terminasse com a caixa que daria o prêmio de anjo da semana. 

Mais recentes

Imagem - Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens

Produtos da fazenda de Marcos Palmeira podem ser comprados? Saiba como adquirir itens
Imagem - Como será a vida na nave que levará o ser humano de volta à Lua

Como será a vida na nave que levará o ser humano de volta à Lua
Imagem - 4 signos entram em uma fase que muda tudo por dentro e por fora a partir do meio de 2026

4 signos entram em uma fase que muda tudo por dentro e por fora a partir do meio de 2026

MAIS LIDAS

Imagem - 13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio
01

13º do INSS antecipado em 2026: governo federal prepara pagamentos para abril e maio

Imagem - Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha
02

Quanto custa se hospedar nas pousadas de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em Fernando de Noronha

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
03

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Imagem - Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro
04

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro