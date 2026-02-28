LUTO NA TV

Ator e diretor Dennis Carvalho morre aos 78 anos no Rio de Janeiro

Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 12:37

Dennis Carvalho Crédito: João Cotta/Globo

Dennis Carvalho morreu na manha deste sábado (28), no Rio de Janeiro. O ator e diretor estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A unidade de saúde confirmou o falecimento do profissional, que deixa três filhos.

"O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", disse, em nota.

Dennis Carvalho foi um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira. Sua trajetória começou nos anos 1960, quando, aos 11 anos de idade, foi levado por sua mãe para um teste na TV Paulista para atuar na novela Oliver Twist. Em 1964, ingressou na TV Tupi e participou de inúmeros teleteatros, além de trabalhar com dublagem.

A chegada à TV Globo foi em 1975. Na nova casa, foi contratado inicialmente como ator para integrar o elenco da novela “Roque Santeiro”, produção que acabou vetada pela censura e não chegou a ir ao ar naquele momento.

Pouco tempo depois, em “Locomotivas” (1977), quando interpretava o personagem Netinho, Dennis teve seu primeiro contato com a direção. Nas semanas finais da trama, passou a conduzir algumas cenas, experiência que marcou o início de uma carreira paralela atrás das câmeras. A partir dali, consolidou o caminho duplo como ator e diretor, característica que definiria sua trajetória artística.

Em “Malu Mulher” (1979),quando deu vida ao personagem Pedro Henrique, aprofundou ainda mais sua vocação para a direção. Dennis costumava relatar que aproveitava os intervalos das gravações para observar o trabalho técnico nos estúdios, aprendendo diretamente com o diretor Daniel Filho e absorvendo os bastidores da produção televisiva.

Nas décadas seguintes, Dennis Carvalho se firmou como um dos principais diretores da teledramaturgia brasileira. A parceria com o autor Gilberto Braga resultou em títulos que se tornaram referência, como “Vale Tudo” (1989), “Anos Rebeldes” (1992) e “Celebridade” (2003). As produções ganharam destaque por abordar temas políticos e sociais e por apresentar inovações na linguagem de direção.

Ele também comandou novelas como “Babilônia” (2015) e “Segundo Sol” (2018), além de participar de inúmeros outros projetos ao longo de sua passagem pela Globo. Conhecido pelo estilo firme nos estúdios, ficou marcado por bordões que viraram parte do imaginário da televisão, como “Fora, Vídeo Show!” e o clássico “Silêncio!” no início das gravações.

Ao longo de mais de cinco décadas, Dennis Carvalho atuou e dirigiu produções que marcaram gerações de telespectadores. Além de seus próprios trabalhos, Dennis foi reconhecido como um importante formador de diretores. Profissionais que hoje ocupam posições de destaque na dramaturgia passaram por suas equipes e destacam a influência dele na formação técnica e artística.