Márcia Sensitiva revela qual será o pior dia de 2026 e faz alerta: 'Fique quieto e reze'

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:30
Se você é do time que consulta o horóscopo antes de tomar decisões, talvez queira marcar essa data no calendário. A astróloga Márcia Sensitiva afirmou que o dia 3 de março de 2026, uma terça-feira, tende a ser o momento mais delicado do ano.
Segundo ela, a combinação de fenômenos astrológicos torna o período especialmente carregado. A orientação é clara: evitar decisões importantes, manter a discrição e fortalecer a espiritualidade.
De acordo com Márcia, a data será marcada por um eclipse lunar acompanhado de um eclipse total no signo de Virgem. Para a astróloga, esse alinhamento simboliza um período de “purgação coletiva”, quando problemas estruturais e fragilidades vêm à tona.
Na leitura dela, temas ligados à saúde, organização social e questões práticas do dia a dia podem ganhar destaque. A energia, segundo explica, tende a provocar tensão, revelações e desconfortos.
Ela afirma que será um momento de confronto com falhas e desequilíbrios, tanto no campo individual quanto no coletivo.
Se depender do conselho da sensitiva, a melhor estratégia é simples: não se precipitar.
A recomendação para 3 de março de 2026 é evitar assinar contratos, tomar decisões definitivas ou iniciar projetos importantes. Em vez disso, o ideal seria manter a calma, reduzir conflitos e buscar introspecção.
“Fica quieto e em oração”, resumiu.
Para quem acredita na influência dos astros, a dica é usar o dia como momento de reflexão, não de ação. Já para os mais céticos, vale ao menos aproveitar a data como convite à prudência.