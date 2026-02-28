Acesse sua conta
Márcia Sensitiva revela qual será o pior dia de 2026 e faz alerta: 'Fique quieto e reze'

Astróloga afirma que data será marcada por eclipse lunar e pede cautela

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 14:30

Márcia Sensitiva fez previsão de mudanças para signos
Márcia Sensitiva  Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Se você é do time que consulta o horóscopo antes de tomar decisões, talvez queira marcar essa data no calendário. A astróloga Márcia Sensitiva afirmou que o dia 3 de março de 2026, uma terça-feira, tende a ser o momento mais delicado do ano.

Segundo ela, a combinação de fenômenos astrológicos torna o período especialmente carregado. A orientação é clara: evitar decisões importantes, manter a discrição e fortalecer a espiritualidade.

  • Por que 3 de março preocupa?

De acordo com Márcia, a data será marcada por um eclipse lunar acompanhado de um eclipse total no signo de Virgem. Para a astróloga, esse alinhamento simboliza um período de “purgação coletiva”, quando problemas estruturais e fragilidades vêm à tona.

Na leitura dela, temas ligados à saúde, organização social e questões práticas do dia a dia podem ganhar destaque. A energia, segundo explica, tende a provocar tensão, revelações e desconfortos.

Ela afirma que será um momento de confronto com falhas e desequilíbrios, tanto no campo individual quanto no coletivo.

  • O que fazer (e o que evitar)

Se depender do conselho da sensitiva, a melhor estratégia é simples: não se precipitar.

A recomendação para 3 de março de 2026 é evitar assinar contratos, tomar decisões definitivas ou iniciar projetos importantes. Em vez disso, o ideal seria manter a calma, reduzir conflitos e buscar introspecção.

“Fica quieto e em oração”, resumiu.

Para quem acredita na influência dos astros, a dica é usar o dia como momento de reflexão, não de ação. Já para os mais céticos, vale ao menos aproveitar a data como convite à prudência.

